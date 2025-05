SIEM e Rotary donano un ventilatore polmonare alla Croce Bianca

Un ventilatore polmonare nuovo di zecca per la Croce Bianca di Piacenza. La donazione, avvenuta nella giornata di ieri, 14 maggio 2025, è da parte di Antonio Faggiani, titolare dell'azienda S.I.E.M. di Piacenza, la quale produce i ventilatori polmonari di vitale importanza per i soccorsi in ambulanza. La donazione è avvenuta in collaborazione con il Rotary Club di Piacenza, di cui Faggiani è socio.

Il donatore ha compiuto questo gesto per ringraziare la Croce Bianca, dopo essere stato soccorso proprio da loro circa un anno fa.