Ziano, Malvasia e tradizione protagoniste: torna la Sagra dell’Uva con il Valtidone Wine

Domenica 13 settembre a Ziano fa tappa il secondo appuntamento del Valtidone Wine Fest che qui si sposa con la 74° Sagra dell'Uva. Protagonisti saranno la Malvasia di Candia Aromatica che l'associazione Sette Colli declinerà in ogni sua possibile versione, e la sagra che la Pro loco promette di riportare alle sue origini.

Il programma è fittissimo. Dalle 10, momento inaugurale, a seguire il centro di Ziano ospiterà vecchi attrezzi agricoli, mostra di foto sulla storia della festa dell’uva, trattori d’epoca, giochi in legno di una volta per i bimbi che potranno anche provare l’ebbrezza di montare un pony. Viticoltori valtidonesi porteranno in esposizione l’uva delle loro viti.

Una ventina di cantine daranno vita al Wine fest. Tutt’attorno ci saranno produttori tipici a completare le degustazioni. Stand aperti a pranzo e cena Nel pomeriggio giochi e canti popolari, esibizioni di scuole di danza, sfilata dei trattori e carri allegorici. Non mancheranno laboratori per bambini, mercato dell’artigianato, degustazioni, un banco di beneficenza pro scuola materna e tanto altro