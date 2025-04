Ziano, telefoni fissi ancora muti. I residenti: "Siamo isolati da 15 giorni"

Sulle colline attorno a Ziano i telefoni fissi sono muti da quindici giorni. Succede nella zona di Montecucco, Belguardo, Colombaio Scotti e non è la prima volta.

"Dopo il maltempo dei giorni scorsi - testimonia Massimo Daturi, titolare di un’azienda vitivinicola a Montecucco di Ziano -, qui è saltata la linea fissa, con gli stessi identici disagi che già abbiamo dovuto affrontare lo scorso anno". "Abbiamo inviato alcune segnalazioni – dice Daturi – a cui ci è stato risposto che sarebbero intervenuti entro due giorni".

Di giorni ne sono passati ben più di due ma i telefoni in quella zona collinare continuano a non squillare. Il disagio è soprattutto per le persone anziane che magari non utilizzano il telefono cellulare, per cui la linea fissa rappresenta l’unico collegamento con l’esterno.