Zona Holden, imparare diritti e doveri con i laboratori

I princìpi della cittadinanza? Li imparano disegnando un fumetto con un maestro d’eccezione come Sergio Anelli. Ma non solo: i circa 60 ragazzi stranieri di diverse età seguiti da Mondo Aperto stanno frequentando laboratori di musica, di fotografia, di teatro e appunto di fumetto per imparare l’italiano e anche i diritti e i doveri dei cittadini. Lo fanno nella Zona Holden, il centro aggregativo che ha sede in un’area della biblioteca comunale Passerini Landi e che quotidianamente per tre ore ospita queste attività. Ieri mattina è stata la volta della lezione di fumetto: «Abbiamo iniziato a fine giugno – spiega Anelli – e sono una quindicina i ragazzi coinvolti in questa attività: insegno loro l’uso delle inquadrature, i disegni base e il lettering per far “parlare” il fumetto con l’italiano che hanno appreso. Tutti si divertono: alla fine produrranno delle tavole di prova e definitive sui diritti e doveri che verranno esposte».

LABORATORI DI MUSICA E FOTO PER IMPARARE L'ITALIANO

I giovani, provenienti da Paesi diversi (Egitto, Pakistan, Marocco, Cina, Bangladesh, Sri Lanka, Nigeria, Costa d’Avorio, Ucraina e Moldavia solo per citarne alcuni, frequentano anche altri laboratori: «Hanno età diverse e in base a quella fanno le attività – spiega la presidente di Mondo Aperto Rita Parenti – con Elisa Tartaglia seguono un laboratorio di musica, con Serena Campora uno di fotografia e con Cecilia Fava fanno un’attività dedicata al teatro dell’oppresso».

APERTO IL BANDO FINO AL 21 AGOSTO