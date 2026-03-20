Allenamento e microcircolo
Il cardio non basta
Paola Miretta
|2 ore fa
Quando si parla di circolazione, il primo pensiero va quasi sempre al cardio.
Camminare, correre, fare cyclette. Tutto corretto — ma non sufficiente.
Il microcircolo (la rete di capillari che porta ossigeno e nutrienti ai tessuti) e il sistema linfatico rispondono in modo molto efficace a stimoli diversi dal solo lavoro aerobico.
Per migliorare ritenzione, pesantezza e qualità del tessuto, serve un approccio più completo e personalizzato.
Camminare, correre, fare cyclette. Tutto corretto — ma non sufficiente.
Il microcircolo (la rete di capillari che porta ossigeno e nutrienti ai tessuti) e il sistema linfatico rispondono in modo molto efficace a stimoli diversi dal solo lavoro aerobico.
Per migliorare ritenzione, pesantezza e qualità del tessuto, serve un approccio più completo e personalizzato.
Cos’è il microcircolo e perché è così importante
Il microcircolo è costituito da arteriole, capillari e venule che permettono lo scambio di ossigeno, nutrienti e metaboliti tra sangue e tessuti.
Il microcircolo è costituito da arteriole, capillari e venule che permettono lo scambio di ossigeno, nutrienti e metaboliti tra sangue e tessuti.
Quando il microcircolo rallenta, possono comparire:
• gambe pesanti,
• gonfiore,
• ridotta ossigenazione dei tessuti,
• maggiore predisposizione alla ritenzione.
Nel corpo femminile, la struttura del tessuto connettivo e l’influenza estrogenica rendono il microcircolo particolarmente sensibile a:
• sedentarietà
• stress
• squilibri ormonali
• scarsa attivazione muscolare.
Perché la forza è fondamentale per la circolazione
Ogni contrazione muscolare funziona come una pompa periferica.
Quando i muscoli si contraggono, comprimono le vene profonde favorendo il ritorno venoso verso il cuore.
Ogni contrazione muscolare funziona come una pompa periferica.
Quando i muscoli si contraggono, comprimono le vene profonde favorendo il ritorno venoso verso il cuore.
Questo significa che:
• più massa muscolare attiva = migliore ritorno venoso;
• esercizi per glutei e arti inferiori migliorano la circolazione locale;
• allenamenti strutturati stimolano il drenaggio naturale come la tecnica PHA.
La forza non serve solo per il tono: è uno strumento fisiologico per sostenere il sistema circolatorio.
Il ruolo del Pilates e del controllo motorio
Il Pilates lavora su:
• attivazione profonda del core,
• stabilità pelvica,
• controllo respiratorio,
• coordinazione neuromuscolare.
Un core attivo migliora la pressione intra-addominale e favorisce il ritorno venoso e linfatico. Inoltre, movimenti lenti e controllati migliorano la qualità del gesto e la perfusione tissutale. Non è un lavoro “leggero”: è un lavoro intelligente.
Respirazione e sistema linfatico
Il sistema linfatico non ha una pompa centrale come il cuore. Dipende dal movimento e dalla respirazione.
La respirazione diaframmatica crea variazioni di pressione nella cavità toracica e addominale, facilitando il drenaggio dei liquidi.
Il sistema linfatico non ha una pompa centrale come il cuore. Dipende dal movimento e dalla respirazione.
La respirazione diaframmatica crea variazioni di pressione nella cavità toracica e addominale, facilitando il drenaggio dei liquidi.
Un diaframma poco attivo può contribuire a:
• gonfiore addominale
• ristagno linfatico
• tensioni posturali
Integrare esercizi respiratori nell’allenamento ha un impatto reale sulla qualità del microcircolo.
Il cardio: utile ma non sufficiente
Il lavoro aerobico moderato:
• migliora la funzione cardiovascolare
• aumenta l’ossigenazione
• sostiene la salute generale
Ma da solo non basta a stimolare in modo completo il microcircolo periferico, soprattutto se non accompagnato da forza e lavoro muscolare attivo.
Come strutturare un allenamento efficace per la circolazione
Un programma equilibrato dovrebbe includere:
• esercizi di forza per arti inferiori
• lavoro sul core
• mobilità articolare
• respirazione consapevole
• cardio moderato
L’obiettivo non è sudare di più, ma attivare meglio.
La circolazione non migliora con soluzioni estreme, ma con costanza e qualità del movimento. Forza, Pilates e respirazione non sono alternative al cardio: sono complementari e spesso determinanti.
Il corpo drena quando si muove bene.
Non quando viene stressato.
La circolazione non migliora con soluzioni estreme, ma con costanza e qualità del movimento. Forza, Pilates e respirazione non sono alternative al cardio: sono complementari e spesso determinanti.
Il corpo drena quando si muove bene.
Non quando viene stressato.
E l’alimentazione?
L’alimentazione influisce direttamente sulla qualità del sangue, sull’infiammazione e sull’equilibrio dei liquidi. Non si tratta semplicemente di “eliminare il sale”.
È più utile lavorare su:
✔️ Riduzione dell’infiammazione sistemica
Limitare zuccheri raffinati e alimenti ultra-processati aiuta a contenere l’infiammazione che può alterare la permeabilità capillare.
✔️ Adeguato apporto proteico
Le proteine sono fondamentali per:
• mantenere massa muscolare attiva,
• sostenere la struttura del tessuto connettivo,
• favorire recupero e tono.
Massa muscolare attiva = migliore pompa circolatoria.
✔️ Idratazione costante
Bere poco può paradossalmente aumentare la ritenzione. L’idratazione regolare sostiene il corretto equilibrio elettrolitico.
✔️ Fibre e salute intestinale
Un intestino in equilibrio riduce l’infiammazione sistemica e migliora la percezione di gonfiore. L’alimentazione, quindi, non è un elemento separato dall’allenamento: è parte integrante della strategia per sostenere il microcircolo.