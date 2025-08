Carpaneto, agave americana fiorisce dopo 40 anni

Sta destando curiosità in via Giacomo Leopardi a Carpaneto un’agave americana, pianta originaria del Messico e del Sud Ovest degli Stati Uniti, fiorita dopo quarant’anni. La proprietaria Anna Varani Naturani riferisce che l’agave proveniente da Varazze, era stata tenuta in vaso per due anni e poi l’aveva trasferita nel giardino, dove ha richiesto solo la protezione in inverno. Quest’anno è spuntato uno stelo a crescita veloce ed è iniziata la fioritura. Ora la pianta madre sta iniziando a morire lasciando attorno alle sue radici nuove piantine.