Cattolica, studenti protagonisti delle sfide per la transizione sostenibile

Dalla decarbonizzazione al reporting ESG, studenti della triennale in Management per la sostenibilità a confronto con le sfide della transizione sostenibile grazie ai laboratori realizzati con Deloitte Climate & Sustainability Portare la sostenibilità fuori dai manuali e dentro le pratiche aziendali, superando la lezione frontale per entrare nel merito delle decisioni reali.

È questa la cifra dei laboratori da che il Corso di Laurea triennale in Management per la Sostenibilità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza ha proposto ai suoi studenti grazie alla collaborazione con Deloitte Climate & Sustainability (DCS). Un’esperienza formativa che ha visto gli studenti protagonisti di un confronto diretto con casi concreti, strumenti operativi e professionisti del settore, all’interno del Laboratorio di progettazione della sostenibilità.