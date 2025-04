Floravilla cambia casa: la mostra mercato fiorisce a Villa Caramello

A Castel San Giovanni sabato 3 e domenica 4 maggio torna Floravilla, che quest’anno cambia location. La mostra mercato dei fiori e delle piante da giardino non si terrà più a Villa Braghieri, ma nel parco dell'altrettanto elegante e signorile Villa Caramello.

Attesi per l'occasione circa 50 espositori, tra cui 16 florovivaisti da tutto il nord Italia. Tantissime le iniziative tra cui laboratori per creare bouquet floreali, laboratori di ecostampa, approfondimenti su lavanda, olio della Val Tidone, fagioli ritrovati della Val Tidone, rose di San Colombano. Il tutto, insieme ad esperti e conoscitori del settore. Saranno organizzate passeggiate nel verde, degustazioni e persino sorvoli in elicottero. L’inaugurazione dell’evento sarà sabato alle 11, con chiusura prevista domenica alle 17.30. Il dettaglio del programma sui canali social della Pro loco di Castel San Giovanni Sabato e domenica pomeriggio bus navetta gratuito dal parcheggio della Coop.