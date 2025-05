Quei rifiuti in bella vista che inquinano terra e acqua

Quando si nomina la parola inquinamento, spesso si finisce per parlare della qualità dell'aria, facendo riferimento ai gas di scarico delle automobili, ai fumi emessi dalle fabbriche, all'atmosfera malsana che, complice il clima padano, sentiamo aleggiare intorno a noi. In breve, quando pensiamo all'inquinamento, lo facciamo prendendo in considerazione quello atmosferico. E questo genere di inquinamento, di certo, è tra i principali problemi del nostro presente come confermano anche i dati di Arpae Emilia-Romagna, citati in questa rubrica all'inizio dell'anno. L'inquinamento atmosferico, però, non è l'unico da cui dobbiamo guardarci. Esistono, infatti, agenti inquinanti in altre forme, magari più palesi, e proprio per questo, paradossalmente, più invisibili. È un po' la vecchia storia del "se vuoi nascondere qualcosa, allora mettilo in bella mostra!”. Sì , perché le oltre 4 tonnellate di rifiuti e i circa 2.000 mozziconi di sigarette raccolti, una settimana fa, dai volontari della Promis Gruparel, testimoniano come l'abbandono di agenti inquinanti di vario tipo sia ancora un problema tutt'altro che superato, nei boschi così come in città. E se ai numeri di Gropparello si associano i 486 chili di rifiuti raccolti in due ore in via dei Pisoni da una quindicina di volontari di "Plastic free”, be' allora la situazione appare più grave. Tra gli oggetti rinvenuti e recuperati dai volontari di Gropparello, anche una pistola giocattolo, tanti pneumatici e, tenetevi forte, un'intera automobile abbandonata in mezzo al bosco. Il danno, credeteci, non è solo al paesaggio. Infatti, i rifiuti abbandonati, specie quelli non biodegradabili o tossici, possono rilasciare sostanze chimiche in grado di infiltrarsi nel suolo e raggiungere le falde acquifere. Un fenomeno nel fenomeno, poi, è quello delle microplastiche: particelle talmente infinitesimali da risultare invisibili ad occhio nudo, derivate dalla degradazione di oggetti in plastica. Queste, legandosi alle particelle organiche del suolo, possono essere assorbite dalle piante e finire così per entrare come sgraditi virus nell'intera catena alimentare. Insomma, la minaccia non arriva solo dal cielo, ma anche dalla terra in cui germoglia il nostro cibo e dall'acqua che usiamo in mille modi. La verità è che non esiste rifiuto abbandonato che non abbia un impatto.

Foto di mozziconi di sigaretta lasciati al suolo