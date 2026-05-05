Turismo sostenibile e inclusivo, tre eventi sull’identità territoriale

Tre eventi, di cui il primo in programma sabato 9 e domenica 10 maggio nel parco di villa Braghieri a Castel San Giovanni, dedicati al turismo sostenibile e inclusivo, con un focus sui prodotti locali, la cui storia è fortemente legata all’identità territoriale. Sono le premesse de "Il valore sei tu", ciclo di appuntamenti promossi da Unpli Emilia-Romagna con le Unpli provinciali di Parma e Piacenza insieme alle Pro loco di Castel San Giovanni, Pecorara e Langhirano, nel Parmense.

Si parte questo fine settimana con il primo dei tre appuntamenti organizzato dai volontari della Pro loco di Castello nello splendido parco della Villa alle porte della città. Il focus, nel caso di Castel San Giovanni, sarà sui fagioli all’occhio, prodotto che un tempo costituiva una delle leve dell’economia locale (il dettaglio con il programma è disponibile sul sito internet della Pro loco di Castello).

Domenica 11 ottobre ci si sposta per la Festa delle associazioni a Langhirano, con protagonista la torta delle paste rosse. Domenica 18 ottobre si chiude a Pecorara con la Rassegna provinciale del tartufo e dei prodotti del sottobosco.