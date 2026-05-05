Tutela del suolo, qualità dell'aria, aree verdi: a "Lo specchio" le battaglie di Laura Chiappa

Questa sera Lo Specchio di Piacenza, il format di Telelibertà condotto da Nicoletta Bracchi e in onda alle 20.30, ospita Laura Chiappa, presidente del circolo piacentino di Legambiente. Da oltre vent’anni una delle voci più attive sul fronte ambientale nel territorio piacentino, Chiappa ha costruito nel tempo un impegno continuo tra sensibilizzazione, attività sul campo e confronto pubblico. Dal 2007 alla guida del circolo locale – di cui è socia dal 2002 – porta avanti battaglie che spaziano dalla tutela del Po e del Trebbia al consumo di suolo, dalla qualità dell’aria alla salvaguardia delle aree verdi, fino ai temi della mobilità sostenibile e della gestione del territorio.

Nel dialogo con la giornalista Nicoletta Bracchi, Chiappa ripercorre le origini del suo impegno e il passaggio da una motivazione personale a un’attività strutturata e riconoscibile nel panorama cittadino. Un percorso che ha spesso significato esporsi anche a critiche e confronti accesi, soprattutto su temi ambientali considerati sensibili.

La puntata affronta anche il rapporto tra impegno pubblico e vita privata, il cambiamento della sensibilità ambientale negli anni e le difficoltà nel portare avanti battaglie di lungo periodo. Accanto all’attualità, trovano spazio le immagini di un percorso fatto di iniziative, mobilitazioni e progetti sul territorio, dal Po al Trebbia fino agli interventi urbani in città.