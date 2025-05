Un bagolaro per ogni alpino: così nasce l'area verde

“Area verde. Bosco degli Alpini”. Confinante con via Luigi Einaudi c’è un giardino pregevole. «Lo abbiamo progettato ormai nel 1999. Facendo richiesta al Comune ci è stata assegnata quest’area - spiega Luigi Acerbi, capogruppo degli Alpini di Piacenza dal 1980 -. L’idea iniziale è stata piantare un albero (un bagolare) per ogni alpino delle varie sezioni, per un totale di circa 130 alpini. Alcuni esemplari abbiamo dovuto sostituirli in questi venticinque anni, ma la maggior parte è in forza».

Oggi il Bosco degli Alpini, tre ettari la sua superficie, grazie alla cura degli alpini e all’operosità di volontari presenta una ricca biodiversità vegetale. Carpini, querce, aceri, tigli, noci e frassini crescono regalando ai cittadini un piccolo polmone verde dove svagarsi. «Alcune piante, la siepe in particolare, il roseto e il ginkgo biloba, le abbiamo aggiunte al bosco iniziale aderendo all’iniziativa regionale “Mettiamo radici per il futuro”, rifornendoci ad Alseno - racconta Vanda, membro attivo del Comitato nato nel 2019 “Tutto per Sant’Antonio e il suo campone”-. Quest’anno le piante sono in salute, ma nel 2023 durante l’intensa stagione siccitosa abbiamo penato molto per tenere in vita gli alberi». Passeggiando per il giardino, un ligustro sfoggia la sua meravigliosa fioritura primaverile e non può sfuggire alla vista un filare di abeti bianchi. «Questi ci sono stati donati da “Bulla Store”. Li aveva come decorazione natalizia vicino alla sua attività commerciale. Al termine delle festività, ha ben pensato di farcene dono» conclude Acerbi.

Il Bosco degli alpini: operosi volontari per la cura dell'area e l'alpino Luigi Acerbi

INVITO ALLE LETTRICI E AI LETTORI

Invitiamo le lettrici e i lettori, che spesso scrivono email per suggerire argomenti per questa rubrica, a inviarci i loro “appunti di alberi” (ovvero storie, situazioni, curiosità) da pubblicare in questa pagina. L’indirizzo di posta elettronica è: [email protected]