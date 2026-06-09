Bologna, allo show mondiale i cani castellani da medaglia
Da Ariel a Eolo, da Ginny a Eto: ecco chi ha ricevuto applausi e riconoscimenti
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Da sin. Loris Baldrighi, Marco Zoppi, Francesco Paganelli e Michele Veneziano
Con i loro amati quattrozampe hanno sbancato a livello internazionale. Spedizione da applausi per i piacentini della Federcaccia di Castel San Giovanni che hanno partecipato al World Dog Show 2026 organizzato dall’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) a Bologna.
Accompagnati dal presidente Francesco Paganelli, i membri del gruppo hanno conquistato risultati di rilievo e portato a casa un medagliere d’eccellenza.