Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Bologna, allo show mondiale i cani castellani da medaglia

Da Ariel a Eolo, da Ginny  a Eto: ecco chi ha ricevuto applausi e riconoscimenti

Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Da sin. Loris Baldrighi, Marco Zoppi, Francesco Paganelli e Michele Veneziano
Da sin. Loris Baldrighi, Marco Zoppi, Francesco Paganelli e Michele Veneziano
1 MIN DI LETTURA
Con i loro amati quattrozampe hanno sbancato a livello internazionale. Spedizione da applausi per i piacentini della Federcaccia di Castel San Giovanni che hanno partecipato al World Dog Show 2026 organizzato dall’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) a Bologna.
Accompagnati dal presidente Francesco Paganelli, i membri del gruppo hanno conquistato risultati di rilievo e portato a casa un medagliere d’eccellenza.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana