Se il Fisco è amico: bonus per over65 e detrazioni Irpef

Avete più di 65 anni e un animale domestico? Potreste essere fra i beneficiari del bonus, introdotto dalla legge di Bilancio 2024, creato ad hoc per sostenere le spese veterinarie per i propri animali da compagnia, detenuti a fini privati non commerciali.

È riconosciuto dal primo gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 direttamente dalla Regione di appartenenza e fino a esaurimento dei fondi. Ma c’è anche un’altra agevolazione rappresentata da una detrazione fiscale del 19% accessibile a tutti i contribuenti, indipendentemente dall’età o dalla condizione economica, che permette di recuperare attraverso la dichiarazione dei redditi annuale parte delle spese veterinarie sostenute. Queste due misure possono anche essere cumulate tra loro.

Per quanto riguarda il contributo sociale per proprietari over 65, per il 2026 sono stati stanziati 237.500 euro, ma generalmente i bandi comunali e regionali prevedono un rimborso compreso tra 200 e 300 euro all’anno per proprietario, destinato esclusivamente a coprire spese sanitarie documentate con fatture e ricevute. Per accedere a questo sostegno economico, il proprietario over 65 deve possedere un Iseein corso di validità inferiore a 16.215 euro annui e essere residente in Italia.

Per quanto riguarda l’animale, deve essere obbligatoriamente registrato presso l’Anagrafe degli animali d’affezione o nel sistema Sinac.