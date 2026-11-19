Due vite salvate in sei mesi, quaranta minuti di assoluta immobilità sul lettino e una disponibilità che ha stupito tanti, a Piacenza: è l’identikit di un donatore di sangue fuori dal comune, Axel, un cane corso di dieci anni capace di ribaltare ogni luogo comune sulla sua razza.

Negli ultimi mesi, grazie alla generosità dei suoi proprietari, i piacentini Simona Corti e Stefano Domaneschi, e alla competenza del veterinario Fabrizio Scardoni, Axel si è trasformato in un vero e proprio “eroe” a quattro zampe, donando il proprio sangue in due diverse situazioni d’emergenza e salvando altrettante cagnolini arrivati in ambulatorio, a Roveleto di Cadeo, in fin di vita.

Il primo intervento riguarda un cane anziano. In ambulatorio arriva in condizioni critiche a causa di una grave infezione degenerata in emorragia interna. L’animale, che aveva vissuto gli ultimi tempi senza adeguate cure, viene operato d’urgenza, ma per superare la fase post-operatoria ha disperatamente bisogno di una trasfusione.

L’altra chiamata è della scorsa estate, dopo una notte drammatica in un comune della Valdarda. Una cagnolina, giovane, viene ritrovata in mattinata gravemente ferita dopo essere stata aggredita da un lupo solitario la notte precedente. I morsi al torace e all’addome le hanno provocato una profonda emorragia interna; probabilmente è riuscita a salvarsi solo trovando la forza di divincolarsi e rintanarsi al sicuro fino all’arrivo dei soccorsi.