Aprile: il mese della terra. Per riflettere sull'impatto delle nostre scelte di prodotti di bellezza quotidiana

Dr. Hauschka: bellezza autentica e consapevole

Da oltre 50 anni, Dr. Hauschka, marchio di cosmesi tedesco, sviluppa cosmetici naturali certificati seguendo una visione precisa: lavorare in armonia con i ritmi della terra, valorizzandone le risorse senza comprometterne il futuro perché ogni scelta, conta. Per Dr. Hauschka, la sostenibilità passa attraverso i packaging dei prodotti costantemente testati e riprogettati per ridurre al minimo l’impatto ambientale eliminando il superfluo, aumentando la quota di materiali riciclati e privilegiando soluzioni completamente riciclabili. “Ogni materiale di imballaggio presenta determinati vantaggi, ma anche svantaggi specifici. Per questo motivo valutiamo attentamente quale sia il materiale più adatto per ciascun prodotto. Preservare le risorse è il nostro obiettivo primario”, spiegano dal brand. “Per questo selezioniamo i materiali di imballaggio e i pack sostenibili sempre in base agli stessi aspetti: protezione del prodotto, risparmio di materiale, riciclabilità e percentuali di materiale riciclato”. Un altro aspetto fondamentale per Dr. Hauschka è la protezione della biodiversità. Nel giardino dell’azienda crescono circa 150 specie di piante officinali, coltivate con cura secondo metodi biologici e biodinamici. La scelta di favorire varietà resistenti, capaci di adattarsi naturalmente all’ambiente, contribuisce a creare piante sane, ecosistemi stabili e materie prime di altissima qualità. Un modello agricolo che tutela il suolo e promuove la diversità come valore essenziale. “La nostra cosmesi contiene lo 0% di oli minerali, siliconi, PEG e conservanti sintetici. Ma 100% di ingredienti naturali, la maggior parte bio, spesso biodinamici. Le nostre linee di trattamento e di make-up sono tutte certificate NATRUE”, spiegano dal marchio. Sul sito poi è possibile verificare, tramite il glossario degli ingredienti, tutte le proprietà degli stessi. Inoltre, presso la sede principale di Eckwälden, l’azienda opera dal 2020 con un impatto climatico neutro. Oggi, il 92% del fabbisogno energetico è coperto da fonti rinnovabili, un risultato che consente di evitare l’emissione di circa 1.800 tonnellate di CO₂ ogni anno. Un traguardo raggiunto con trasparenza e responsabilità, che rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio: l’obiettivo è ridurre progressivamente a zero le emissioni lungo l’intera catena del valore.

Crema detergente: maxi formato in edizione limitata

Deterge e vivifica la pelle del viso, affina delicatamente l’incarnato, riequilibra e affina la grana della pelle, donando luce. Nella formula lipidi a base di calendula, camomilla, iperico, antillide e mandorla. Ideale come trattamento di detersione quotidiana la mattina e la sera. Il pack è impreziosito dall’illustrazione di Mariken van Heugten che celebra la vivacità della calendula bio dei campi della azienda con un design esclusivo. Il prodotto è vegano e cruelty free.

La Saponaria: sostenibilità Made in Italy

Natura, rispetto e responsabilità. È questa la filosofia de La Saponaria, laboratorio marchigiano che da quasi vent’anni produce cosmetici biologici e naturali unendo ricerca scientifica, etica e passione artigianale. Nata nel 2007 come micro-laboratorio a impatto zero, La Saponaria è oggi una realtà consolidata e riconosciuta tra i pionieri della cosmetica biologica in Italia. Ogni prodotto nasce con un obiettivo chiaro: offrire formule efficaci e delicate, adatte a tutti i tipi di pelle, realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone. “Realizziamo i cosmetici proprio come le persone li vorrebbero: efficaci, sicuri e gentili con la pelle e la natura. Crediamo che un mondo migliore sia possibile e ci impegniamo ogni giorno per costruirlo”, spiegano da La Saponaria. Prodotti autentici, ingredienti semplici e genuini sono ciò che il brand persegue. Olio extravergine d’oliva, oli essenziali puri, piante officinali ed estratti naturali sono alla base delle formulazioni. Materie prime biologiche e selezionate con cura, che uniscono tradizione e innovazione per dare vita a cosmetici semplici, genuini e ad alte prestazioni, ma sempre a basso impatto ambientale.

Le linee spaziano dal viso al corpo, fino ai capelli e all’igiene orale. Ogni formula nasce dalla scelta di ingredienti a filiera corta e fair trade, collaborazione con piccole aziende agricole locali, e packaging green che privilegino materiali riciclati, plastica oceanica, bioplastica e soluzioni plastic free come per i cosmetici solidi o la linea Ecopowder, cosmetici in polvere da re-idratare per riutilizzare sempre lo stesso flacone. Inoltre, dal 2023 La Saponaria è una Società Benefit, un riconoscimento che ufficializza un impegno da sempre presente nella sua identità, operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, generando un impatto positivo su ambiente e comunità. L’azienda durante lo scorso anno ha evitato oltre 57 tonnellate di plastica vergine, risparmiato 214 tonnellate di CO₂ e raggiunto un 94% di packaging green. L’attenzione si riflette anche nella vita aziendale con il 100% di energia rinnovabile, parità di genere con oltre il 60% dei ruoli chiave ricoperto da donne, e la certificazione Living Wage, che attesta salari equi e condizioni di lavoro sostenibili.

Shampoo Solido Rinforzante Calendula bio e amminoacidi

Naturale ed eco bio, si prende cura di cute e capelli. La formula contiene amminoacidi di barbabietola e i semi di lino che idratano e rinforzano la chioma, mentre i prebiotici di cicoria rinforzano il naturale microbiota cutaneo per riportare l’equilibrio e lenire la cute. Contiene anche altea, calendula e hamamelis che aggiungono dolcezza alla ricetta. È amico dell’ambiente perché non ha bisogno di flaconi né di alcun packaging se non cartoncino riciclato e una pellicola vegetale che può essere smaltita nella raccolta organica. Un panetto equivale a un flacone di shampoo liquido.

PRODOTTI CHE RISPETTANO LA PELLE E L'AMBIENTE

Ecco una galleria di prodotti di bellezza che rispettano la terra

BEAUTIFUL THINGS DAVINES: IL NUOVO TRATTAMENTO DA SALONE GREEN PER DETOSSINARE E PROTEGGERE I CAPELLI

I capelli trattati con il colore sono più vulnerabili all’inquinamento, all’accumulo di particelle metalliche, ai raggi UV, al calore e ai trattamenti chimici, fattori che costituiscono il cosiddetto “esposoma” del capello. Il risultato sono capelli ruvidi e spenti, sfibrati e privi di tono. Per questo Davines ha lanciato un nuovo trattamento esclusivo in salone, Beautiful Things, studiato per essere utilizzato durante il trattamento colore per detossinare, riparare e proteggere i capelli, dando vita a un colore intenso e duraturo. Con una sola applicazione rimuove gli accumuli di particelle metalliche e ripristina il 100% dei lipidi persi dai capelli danneggiati. In questo modo i capelli sono due volte più morbidi e immediatamente più brillanti, con colori più intensi che durano nel tempo. Con Beautiful Things Leave-In Mask è possibile poi garantire protezione ai capelli colorati e trattati anche a casa. Realizzata con il 95,6% di ingredienti di origine naturale e l’89,7% di ingredienti biodegradabili, questa maschera vegana è dermatologicamente testata e adatta a tutti i tipi di capelli. L’ingrediente protagonista della formula è il Biomimetic Botanical Filler, un ingrediente ricavato da cellule staminali di olivo selvatico, che penetra in profondità e ripristina la fibra capillare, migliorando la forza e la resistenza del capello. Altri ingredienti chiave sono l’estratto di baobab, un’alternativa vegetale ai siliconi che disciplina e nutre profondamente i capelli, il collagene vegano, che riveste i capelli per creare una difesa naturale, e il Chelating Complex, una miscela di ingredienti che neutralizza e rimuove i metalli. La maschera riduce, inoltre, la rottura dei capelli proteggendoli dai raggi UV, dall’inquinamento, dai residui metallici, dai trattamenti chimici e dalle pieghe a caldo fino a 230°C.



