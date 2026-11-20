Di un rosso intenso, dal sapore dolce e terroso, la barbabietola è un ortaggio spesso sottovalutato. Eppure, negli ultimi anni, ha attirato l’attenzione della nutrizione sportiva per una caratteristica particolare: il contenuto di nitrati alimentari.

Non si tratta dell’ennesimo alimento miracoloso, ma di un vegetale capace di offrire uno spunto interessante per comprendere il rapporto tra alimentazione, sistema cardiovascolare e attività fisica.

Dai nitrati all’ossido nitrico: cosa succede nell’organismo?

Una volta ingeriti, parte dei nitrati presenti nella barbabietola viene convertita in nitriti grazie anche all’azione dei batteri della bocca. Attraverso ulteriori reazioni, i nitriti possono contribuire alla produzione di ossido nitrico.

Questa molecola partecipa alla regolazione del tono dei vasi sanguigni e a diversi processi fisiologici coinvolti nella funzione muscolare.

È proprio questo meccanismo ad aver suscitato l’interesse dei ricercatori: una maggiore disponibilità di ossido nitrico potrebbe, in determinate condizioni, favorire l’efficienza del lavoro muscolare.

La barbabietola migliora la performance?

Gli studi hanno esaminato soprattutto succhi di barbabietola concentrati, utilizzati prima dell’attività fisica oppure per alcuni giorni consecutivi.

Una grande revisione pubblicata nel 2025 su Sports Medicine, che ha analizzato 20 revisioni sistematiche, ha individuato possibili miglioramenti in alcune prove di resistenza muscolare, potenza e tempo fino all’esaurimento.

I risultati, tuttavia, non sono uniformi: il beneficio varia secondo il tipo di esercizio, la quantità di nitrati, il livello di allenamento e le caratteristiche individuali.

Non possiamo quindi concludere che bere succo di barbabietola renda automaticamente più forti o veloci.

Un possibile alleato della pressione arteriosa

L’interesse scientifico non riguarda soltanto lo sport.

Alcune ricerche suggeriscono che il consumo di succo di barbabietola ricco di nitrati possa contribuire a ridurre moderatamente la pressione sistolica, soprattutto in persone con ipertensione.

L’effetto non è garantito e le evidenze presentano ancora alcuni limiti. La barbabietola non sostituisce quindi farmaci, controlli medici o abitudini di vita salutari.

Non soltanto nitrati: betalaini e micronutrienti

Il caratteristico colore rosso-violaceo deriva principalmente dai betalaini, pigmenti vegetali studiati per le loro proprietà antiossidanti.

La barbabietola apporta inoltre fibre, folati e potassio.

Queste caratteristiche la rendono interessante anche al di fuori dell’ambito sportivo, all’interno di un’alimentazione varia e ricca di vegetali.

Attenzione, però: la presenza di sostanze antiossidanti non significa che mangiarla prevenga automaticamente malattie o acceleri il recupero muscolare.

Meglio cruda, cotta o in succo?

La barbabietola può essere consumata cruda, grattugiata nelle insalate, cotta al forno, al vapore oppure frullata.

La versione intera conserva le fibre; il succo ne contiene generalmente meno.

I prodotti concentrati utilizzati negli studi sportivi possono fornire quantità di nitrati più elevate e standardizzate rispetto a una normale porzione alimentare.

Anche preparazione, conservazione e coltivazione influenzano il contenuto di queste sostanze.

Per chi segue terapie per la pressione, soffre di ipotensione o presenta una predisposizione ai calcoli renali da ossalato, è opportuno valutare con un professionista l’eventuale consumo abituale di grandi quantità o di estratti concentrati.

Un alimento interessante, non una scorciatoia

La barbabietola ci ricorda che la nutrizione sportiva non nasce necessariamente da integratori sofisticati.

Talvolta è proprio un alimento tradizionale a offrire nuove prospettive scientifiche.

Ma nessun vegetale può sostituire un allenamento ben programmato, un’alimentazione equilibrata e un recupero adeguato.

La vera strategia vincente non è cercare un superfood capace di fare miracoli, ma comprendere come alimentazione e movimento possano lavorare insieme per la nostra salute.