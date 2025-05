Bellezza naturale: alla scoperta di Lepo

Ogni giorno il mercato si riempie di prodotti nuovi, ma c’è chi della bellezza green e sostenibile nel nostro Paese è stato pioniere e continua a portarne avanti gli ideali. Ce ne ha parlato, Laura Pedrini, co-titolare di Pedrini Cosmetici e Lepo e presidente del Gruppo Cosmetici a Connotazione Naturale ed Erboristica di Cosmetica Italia.

Laura raccontami di te, qual è il tuo percorso? Hai sempre lavorato nel mondo della bellezza?

«Sono sempre stata affascinata dalla bellezza, in tutti i suoi aspetti: l’armonia, l’estetica, l’equilibrio tra forma e sostanza. Questo interesse mi ha portata a studiare all’Istituto Europeo di Design di Milano, dove ho potuto approfondire la mia sensibilità verso l’immagine e la comunicazione visiva. Ho sempre inteso la bellezza come un modo di guardare il mondo con attenzione e rispetto e, proprio questo sguardo, mi ha portata in modo naturale ad abbracciare il progetto di famiglia e Lepo in particolare».

Cos’è Lepo e come è nato il brand?

«Il nostro è un brand bresciano, quindi super Made in Italy, specializzato da oltre trent’anni nella cosmesi a connotazione naturale e biologica, con una vasta gamma di prodotti make-up e skincare. La nostra è una storia tutta al femminile. Il progetto è nato grazie all’intuizione di mia madre, Marisa Camossi. Durante un viaggio in Asia, rimase affascinata dell’antica tradizione erboristica e dal modo in cui la natura veniva utilizzata con rispetto e sapienza per prendersi cura della pelle e del benessere delle persone. All’epoca, negli anni Ottanta, qui in Italia, non si parlava molto di cosmesi naturale, né tantomeno di sostenibilità e di cruelty-free. Ma lei ha avuto questa visione: dare vita a una nuova idea di bellezza, più consapevole e rispettosa, non solo per la pelle, ma anche per il Pianeta e per gli animali. Così, affiancata prima da mia sorella Luisa, e poi anche da me, ha dato vita al brand Lepo».

Cos’ha Lepo di diverso dagli altri marchi?

«Innanzitutto, Lepo vanta oltre trent’anni di expertise nella cosmesi naturale e biologica, un percorso che ci ha permesso di evolverci insieme alle esigenze dei consumatori e di sviluppare formule naturali che non temono confronti con la cosmesi tradizionale, né in termini di efficacia, né di sensorialità. Per noi, la vera bellezza nasce dalla salute della pelle. Ecco perché le nostre formule sono dermatologicamente testate e nickel tested, ricche di ingredienti altamente benefici in grado di garantire risultati progressivi e duraturi. Questo vale anche per la nostra linea make-up: il trucco, per noi, può e deve fare bene alla pelle, senza rinunciare alle performance cosmetiche».

I prodotti a chi si rivolgono? Vanno bene anche per i più piccoli?

«I nostri prodotti sono per tutti, pensati per rispondere alle esigenze di ogni tipologia di pelle, anche quella più sensibile e reattiva. Per i più piccoli abbiamo la linea Beauty Remedies che è adatta per l’uso quotidiano di tutta la famiglia».

Qual è il rapporto del marchio con la sostenibilità? Da cosa nasce il vostro impegno?

«Per noi la sostenibilità non è un trend, ma una responsabilità che ci contraddistingue da sempre perché abbiamo sempre abbracciato una filosofia green e sostenibile, prevalentemente vegan e cruelty free, scegliendo di non testare sugli animali ancora prima che la legge lo vietasse. Il nostro impegno nasce da un autentico rispetto per la natura, che è al centro di tutto ciò che facciamo. Ogni scelta, dalla selezione degli ingredienti al packaging, è guidata da criteri etici e ambientali. Il nostro obiettivo è lasciare un’impronta positiva, dimostrando che bellezza e sostenibilità possono e devono camminare insieme. Perché la bellezza sia in un’esperienza che fa bene alla pelle, al benessere psicofisico e all’ambiente che ci circonda».