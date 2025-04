Questa tendenza, come molte recenti nel mondo della skincare, è tipica della cultura beauty coreana, e punta a enfatizzare l’idratazione, la luminosità e la salute generale della pelle. Ma come si ottiene questa “pelle di vetro”? Ovviamente attraverso l’uso a strati di una serie di cosmetici, come k-beauty vuole, che vanno dalla doppia detersione, fino alle face mask da applicare più volte alla settimana e dall’effetto subito fresco e naturale.

Gli step e i prodotti per una pelle effetto “glass”

La doppia detersione è il fondamento di una routine finalizzata a ottenere la cosiddetta “pelle di vetro”. Il sebo, il make-up e la protezione solare sono lipofili, cioè si sciolgono nell’olio, mentre il sudore, le sostanze inquinanti e altre impurità sono solubili in acqua, quindi, per ottenere una detersione davvero profonda e rimuovere completamente tutti gli accumuli della giornata, la sera è raccomandato lavare il viso prima con un olio e poi con un detergente a base d’acqua. L’esfoliazione è un altro passaggio fondamentale per eliminare le cellule morte e favorire il ricambio cellulare. Sono da prediligersi sempre prodotti delicati a cui far seguire tonici ed essenze per favorire al massimo l’idratazione e la riparazione della barriera cutanea. Due prodotti di skincare fondamentali da applicare successivamente, sempre nella direzione di idratare profondamente la pelle, sono il siero, più leggero, e la crema idratante. In generale, la skincare dovrebbe partire dalle formulazioni più sottili per arrivare a quelle dense per sigillare tutto quanto applicato sulla cute in precedenza. Ingredienti come le ceramidi e gli acidi grassi favoriscono un’idratazione davvero efficace, oltre alla centella asiatica e all’ectoina, che contribuiscono a calmare e lenire la pelle. È altamente consigliato utilizzare, inoltre, tutto l’anno, una protezione solare. Gran parte dell’invecchiamento cutaneo visibile è direttamente attribuibile ai raggi UV, quindi, il miglior anti age è proprio uno schermo SPF, indispensabile per prevenire i danni causati dal sole, la pigmentazione e l’invecchiamento precoce preservando il tono naturale e la luminosità dell’incarnato. Più volte la settimana, poi, sono da applicare delle maschere da tenere in posa almeno venti minuti. Questo permette una vera e propria infusione di principi attivi nella pelle che appare subito nutrita e rinnovata. Per aumentare l’effetto pelle di vetro esistono anche dei cosmetici, come fondotinta e illuminanti, che vanno a valorizzare i risultati ottenuti con la routine skincare.

Gli ingredienti

Per sublimare idratazione, illuminazione e nutrimento della cute, gli ingredienti imprescindibili sono l’acido ialuronico, che rimpolpa, la niacinamide, che migliora la texture e riduce l’aspetto dei pori e delle linee sottili, e la vitamina C, che illumina e uniforma il tono. Utilizzando esfolianti chimici delicati, si può ottenere una pelle più liscia, mentre con le ceramidi si rafforza la barriera cutanea e si sigilla l’idratazione all’interno del derma. I peptidi, poi, favoriscono la produzione di collagene, per una pelle più soda ed elastica, mentre la centella asiatica lenisce e calma la cute, mantenendone la chiarezza.