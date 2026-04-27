L’uomo e la sua pelle: conosciamo la cosmetologia maschile

Negli ultimi anni, la cosmetologia maschile ha conosciuto una crescita costante e significativa. In Italia, nel 2024, il valore degli acquisti di prodotti cosmetici pensati specificatamente per gli uomini ha raggiunto circa 145 milioni di euro secondo i dati Cosmetica Italia, confermando come prendersi cura della pelle, della barba e dei capelli siano ormai gesti quotidiani di benessere a cui l’uomo non rinuncia più. Questa tendenza riflette un cambiamento culturale importante: gli uomini sono consumatori sempre più informati e consapevoli. La cosmetologia maschile non è più legata soltanto a una questione puramente estetica. Include la cura di viso, barba, capelli, corpo e protezione solare, promuovendo benessere, bellezza e cononoscenza. Come sottolinea la dottoressa Benedetta Basso, cosmetologa AIDECO, Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia: “a ognuno la sua routine cosmetica, partendo dalle differenze individuali per arrivare all’obiettivo primario: valorizzare il benessere fisico e psicologico”.

La pelle maschile: caratteristiche e peculiarità

La pelle dell’uomo presenta peculiarità fisiologiche che la rendono diversa da quella femminile. Anatomicamente più spessa del 20% e con una densità di fibre di collagene più elevata, la cute maschile invecchia più tardi, ma quando l’invecchiamento inizia, procede rapidamente. Le ghiandole sebacee più grandi e l’influenza del testosterone comportano una produzione di sebo maggiore, con una tendenza alla seborrea in alcune zone del viso. Il pH più acido, intorno al 4,5, e un microbiota cutaneo specifico implicano che i prodotti cosmetici femminili non sempre siano adatti alla pelle maschile. “Per comprendere appieno le esigenze di ogni individuo è imprescindibile conoscere e rispettare le caratteristiche individuali, ben oltre le differenze di genere. Solo così la cosmetologia può rispondere in modo efficace a necessità specifiche e, nel caso dei prodotti per lui, andare dalla rasatura, alla prevenzione della caduta dei capelli”, sottolinea la dottoressa Benedetta Basso.

Barba e rasatura: un gesto quotidiano da valorizzare

Ogni giorno milioni di uomini affrontano la rasatura, un gesto apparentemente semplice che coinvolge fino a 25.000 peli nella superficie della sola faccia. La dottoressa Benedetta Basso spiega: “la scelta del metodo di rasatura dipende dal tipo di pelle. Per esempio, per chi ha la pelle sensibile è fondamentale utilizzare prodotti che rafforzino la barriera cutanea, mantengano l’idratazione e rispettino il fisiologico pH cutaneo. La rasatura non è solo un atto funzionale, ma un vero e proprio rito di cura di sé”. La rasatura può essere effettuata a secco, con rasoi elettrici, o a umido, con rasoi manuali. I prodotti specifici, come schiume, gel, saponi o creme da barba, svolgono funzioni essenziali: ammorbidiscono il pelo, proteggono la pelle dalle irritazioni e creano un film scorrevole per la lama. “È consigliabile radersi dopo una doccia tiepida, applicare il prodotto scelto seguendo il verso di crescita del pelo, risciacquare spesso il rasoio e completare le operazioni di rasatura con dopobarba idratante e lenitivo”, consiglia Basso.

Capelli e alopecia androgenetica

Molti uomini accettano e affrontano con difficoltà la caduta dei capelli, spesso legata all’alopecia androgenetica, una condizione influenzata dagli androgeni che comporta miniaturizzazione dei follicoli. Oltre all’impatto estetico, la perdita dei capelli può avere conseguenze psicologiche significative. La cosmetologia maschile offre prodotti coadiuvanti, contenenti estratti naturali come serenoa repens o ortica, per stimolare il trofismo della struttura pilo-sebacea e migliorare la microcircolazione, supportando la salute dei follicoli. È importante, comunque, rivolgersi a un tricologo per affrontare al meglio la situazione e utilizzare i prodotti più adatti.

Make-up ed esaltazione della bellezza

Anche il mercato del make-up maschile è in forte crescita, guidato da una domanda di prodotti per la cura personale e l’esaltazione della bellezza naturale. Le ricerche online sul “trucco maschile” sono aumentate in modo significativo, riflettendo una tendenza che trasforma il trucco da tabù a strumento di espressione quotidiana, senza limiti di genere. Sempre più uomini integrano prodotti cosmetici nella propria routine quotidiana. Correttori, fondotinta o gel per sopracciglia rispondono all’esigenza di apparire al meglio senza rinunciare all’autenticità. In un panorama che evolve oltre le distinzioni di genere, il trucco maschile diventa espressione personale, gesto quotidiano di bellezza, benessere e strumento di empowerment.