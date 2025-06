Provato per voi: lo shampoo secco

Nonostante lo shampoo secco sia un prodotto cosmetico particolarmente utile e pratico, non è ampiamente conosciuto e utilizzato. Si tratta di uno spray per detergere i capelli senza bisogno di acqua, una detersione appunto a secco. Shampoo di questo tipo sono reperibili ovunque, dal supermercato alle profumerie. Ho scelto, allora, tre prodotti senza risciacquo che possano sostituire il normale lavaggio dei capelli. Di solito uso questo tipo di prodotto al terzo giorno dopo la detersione. Ecco come è andata.

1)FOR-ME 103 Refresh Me Dry Shampoo secco volumizzante di Framesi

Questo shampoo secco promette di donare volume ai capelli assorbendo il sebo in eccesso e sostenendo lo styling, ma anche di regalare un’immediata sensazione di freschezza e di capelli più leggeri. Contiene amido per assorbire l’eccesso di sebo e due tipi di olio, d’argan e di sesamo, ricchi di anti-ossidanti e vitamine, che idratano senza appesantire. Inoltre, l’estratto di alga wakame dona uno scudo di difesa dall’inquinamento ambientale, ma anche dal calore, creando un effetto barriera contro lo shock termico di phon e piastre, proteggere dalla disidratazione e dallo sbiadimento per un colore sempre intenso e luminoso.

LE MIE IMPRESSIONI

Ho apprezzato tantissimo che non lascia residui di polvere o altro. L’effetto è davvero molto fresco e i capelli appaiono subito luminosi, leggeri e come appena dopo la piega. Il risultato è eccellente per diverse ore e, in caso di necessità, basta un ritocco on the go per ritrovare subito l’aspetto iniziale. Un’altra nota piacevole è che è un prodotto vegano, senza parabeni, SLES, SLS o coloranti sintetici. Quello che un po’ mi spiace, invece, è la mancanza di profumo. Non lascia alcun odore sui capelli, ma per alcuni può essere invece apprezzabile. Il costo è ragionevole, 27,50 euro per 150 ml, anche perché non serve, infatti, spruzzarne molto e non finisce troppo in fretta.

2) Everyday Beautiful Dry Shampoo di Philip B

Leggero e dal lussuoso profumo dell’ambra russa, è indicato per rinfrescare i capelli assorbendo gli oli del cuoio capelluto e donare istantaneamente una sensazione di pulito senza residui di polvere. Ideale per estendere anche la durata della piega e creare corpo, consistenza e sollevamento lasciando una finitura brillante e non opaca sulla chioma.

LE MIE IMPRESSIONI

Con il suo rinfrescante profumo, è talmente gradevole da poter esser utilizzato anche solo come profumo per capelli. In più, il risultato è come da indicazioni: capelli leggeri, freschi, puliti e senza residui di polvere, neppure sulla spazzola. Il costo è un po’ elevato, 58 euro, ma il grande formato da 260 ml e le ottime performance giustificano la spesa. Non ho riscontrato un effetto particolarmente volumizzante, invece, anche se i capelli non sono comunque risultati piatti, ma nemmeno troppo corposi. L’aspetto generale della chioma è sano e luminoso.

3) More Inside Invisible Dry Shampoo di Davines

Un prodotto studiato per rinnovare la piega e donare volume, anche durante lo styling senza lasciare residui di polvere bianca. Nella formula c’è l’amido di riso per assorbire il sebo in eccesso, le impurità e rinfrescare la cute e la chioma, ma anche vari agenti idratanti, per ridurre la carica statica del capello lasciandolo naturalmente morbido. Consigliato per tutti i tipi di capelli, anche a quelli fini.

LE MIE IMPRESSIONI

L’effetto capelli appena lavati è immediato, così come il volume, e durevole. Dona concretamente corpo e la chioma risulta vaporosa e profumata. Il profumo è dolce, di vaniglia e pompelmo, e piuttosto intenso, quindi può non piacere. Il prodotto non appesantisce, infatti, anche dopo alcune ore i capelli appaiono leggeri e non unti. Il rapporto qualità prezzo è ottimo perché il formato è 250 ml e il costo 31,60 euro. È molto apprezzabile, poi, che sia composto al 95,5% di ingredienti biodegradabili e il packaging è a CO2 compensata. D’altronde il marchio è super sostenibile.

4) Dry’berry10 Shampoo Secco di Mulac Cosmetics

Una soluzione pratica e veloce che vuole detergere i capelli, rendendoli voluminosi favorendo anche lo styling e la creazione di acconciature. Adatto per conferire corpo e volume senza bisogno di cotonare la chioma e far durare la piega dura più a lungo. Contiene olio di moringa ad azione purificante e anti inquinamento. Ideale per tutti i tipi di capello.

LE MIE IMPRESSIONI

Dopo l’uso, i capelli sono effettivamente molto freschi e puliti. Il prodotto sostiene bene il volume della chioma, donando sufficiente corpo. Il difetto principale, ma che non influisce sul risultato finale dello styling, è che rimangono sulla spazzola, ma non sui capelli, un po’ di residui bianchi di polvere. Il mio consiglio è quello di non esagerare, quindi, con la quantità spruzzata. Ne basta poco per ottenere l’effetto sperato. Una nota molto interessante è il prezzo. Soltanto 10,90 euro per 150 ml di prodotto. È uno shampoo secco non particolarmente aromatico, adatto quindi a chi cerca la pulizia, piuttosto che l’eliminazione dei cattivi odori o profumare la chioma.