Quando si parla di performance e benessere durante l’allenamento, si pensa a scarpe, leggings, programma di lavoro.

Le calze vengono spesso considerate un dettaglio secondario. In realtà, dal punto di vista biomeccanico e circolatorio, le calze tecniche svolgono un ruolo tutt’altro che marginale.

Supporto plantare, gestione dell’umidità, compressione graduata e stabilità possono influenzare:

• qualità dell’appoggio

• ritorno venoso

• comfort

• prevenzione di sovraccarichi.

Soprattutto negli allenamenti regolari, la scelta corretta diventa parte integrante della strategia.

Il piede: una struttura complessa

Il piede contiene:

• 26 ossa

• oltre 30 articolazioni

• centinaia di recettori propriocettivi

È il primo punto di contatto con il suolo e influisce su postura, attivazione glutea, stabilità del ginocchio ed equilibrio. Una stimolazione adeguata del piede migliora la catena cinetica ascendente.

Calze compressive

Le calze a compressione graduata esercitano una pressione maggiore alla caviglia e progressivamente minore verso il polpaccio.

Effetti:

• migliorano il ritorno venoso,

• riducono la sensazione di pesantezza,

• sostengono il microcircolo.

Indicate per:

• allenamenti prolungati,

• lavoro intenso sugli arti inferiori,

• soggetti predisposti a ritenzione.

La compressione deve essere calibrata: eccessiva pressione può essere controproducente.

Calze tecniche traspiranti

Gestiscono umidità e temperatura.

A differenza del cotone, i tessuti tecnici:

• non trattengono il sudore,

• riducono attrito e vesciche,

• mantengono comfort termico.

Ideali per cardio e allenamenti ad alta intensità.

Calze antiscivolo

Perfette per Pilates e lavoro a corpo libero.

Il grip:

• migliora stabilità,

• stimola i muscoli intrinseci del piede,

• aumenta controllo e propriocezione. Sono una valida alternativa al piede nudo in ambienti indoor, dove è meglio usare la calza per motivi igienici.

Funzionale: meglio calze, scarpe o piedi nudi?

Qui la risposta non è assoluta, ma dipende dal tipo di esercizio e dal livello della persona.

Allenarsi a piedi nudi ha diversi vantaggi come massima attivazione propriocettiva, stimolazione dei muscoli profondi, miglior controllo motorio.

Il piede nudo si presta:

• esercizi di stabilità

• lavoro sul core

• squat e affondi controllati

• Pilates.

Occorre prestare attenzione se si ha instabilità marcata oppure se ci si allena in ambienti poco sicuri o non igienici. Il piede nudo è molto utile, ma va introdotto gradualmente.

Le scarpe assicurano una buona protezione, maggiore ammortizzazione, stabilità in lavori pliometrici o ad alto impatto. Sono più indicate per salti, sprint, allenamenti ad alta intensità, carichi elevati dinamici. Scarpe troppo ammortizzate possono però ridurre l’attivazione del piede.

Calze tecniche (via di mezzo intelligente)

Le calze tecniche — soprattutto antiscivolo o con supporto plantare — rappresentano una soluzione intermedia: mantengono la stimolazione propriocettiva, migliorano il grip, proteggono la cute (e il piede), supportano il microcircolo. Un piede attivo, infatti, migliora la pompa muscolare del polpaccio, il ritorno venoso, la qualità dell’appoggio. Calze tecniche adeguate possono migliorare il microcircolo senza interferire con la mobilità naturale.

Le calze tecniche sono particolarmente indicate per:

• allenamento funzionale a basso-medio impatto,

• circuiti controllati,

• studio training,

• lavoro su stabilità e core.

Talvolta le calze tecniche possono essere usate per ovviare ad alcuni errori comuni come usare solo cotone durante allenamenti intensi, scegliere scarpe iper-ammortizzate per tutto, ignorare l’attivazione del piede, usare compressioni casuali.

La scelta della tipologia di calza deve essere coerente con:

• tipo di allenamento,

• durata

• eventuale predisposizione a ritenzione.

Nel fitness di qualità non esiste una soluzione universale. Piede nudo, calze tecniche o scarpe devono essere scelti in modo funzionale allo stimolo allenante.

Allenarsi bene significa attivare il corpo dal centro… fino ai piedi.