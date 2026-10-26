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Capelli: curare, idratare e rinforzare

Sono queste le parole d'ordine in fatto di chioma per questo autunno. Ne parliamo con la dottoressa Carolina Bussoletti, dermatologa e membro del Cda AIDECO

Francesca Pelucchi
|1 ora fa
La dottoressa Carolina Bussoletti, dermatologa e membro del Consiglio direttivo AIDECO, Associazione italiana dermatologia e cosmetologia
La dottoressa Carolina Bussoletti, dermatologa e membro del Consiglio direttivo AIDECO, Associazione italiana dermatologia e cosmetologia
3 MIN DI LETTURA
I capelli accompagnano il modo in cui ci riconosciamo e ci presentiamo agli altri. In questa stagione perderli è normale, ma può preoccupare ed è bene confrontarsi con i professionisti del settore per riconoscere i segnali che possono essere sentinelle di un problema più serio. Lo spiega la dottoressa Carolina Bussoletti, dermatologa e membro del Consiglio Direttivo AIDECO, Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia.
«L’aspetto dei capelli riflette, spesso, in modo diretto lo stato di benessere dell’individuo. Carenze nutrizionali, stress psicologici e fisici, squilibri tiroidei e cambiamenti ormonali, come quelli che avvengono in menopausa, oltre a patologie dermatologiche come la psoriasi o l’alopecia sono tra le cause più comuni di alterazione dei capelli», spiega la dottoressa Carolina Bussoletti. «Un’altra delle condizioni alla base dell’indebolimento dei capelli, però, è anche la carenza di nutrienti essenziali. Capelli e unghie sono ricchi di cheratina, ma anche vitamine, minerali, lipidi e acqua. Per questo ferro, zinco e rame, vitamine del gruppo B, vitamina E e acidi grassi Omega 3 e 6 sono fondamentali per il corretto ciclo vitale del follicolo pilifero e per la struttura della fibra capillare». In particolare, c’è correlazione tra la carenza di ferro e la perdita o l’indebolimento di capelli, soprattutto nelle donne. Perciò, quando l’alimentazione non è in grado di garantire un apporto adeguato di certi nutrienti, può essere indicato ricorrere a un aiuto esterno. «In fatto di integratori, però, è fondamentale evitare l’autodiagnosi», avverte la dermatologa AIDECO. «Il confine tra una normale caduta stagionale e una patologica non è semplice da individuare e per questo motivo, serve necessariamente che a farlo sia un dermatologo. Un’attenta anamnesi e una visita accurata, anche con l’aiuto della tricoscopia, aiuta il medico a diagnosticare un semplice effluvium, caduta diffusa e autolimitante dei capelli che avviene tipicamente in autunno e primavera, da condizioni patologiche, come l’alopecia androgenetica o l’alopecia areata, che vanno trattate necessariamente con dei farmaci».
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Se invece basta un tipo di integrazione semplice bisogna individuare gli attivi più utili. «Non tutti gli integratori sono uguali: vanno valutati attentamente composizione, dosaggi, sicurezza ed eventuali interazioni con farmaci o altri supplementi. L’assunzione fai-da-te può comportare rischi e non garantire reali benefici». Accanto ai fattori interni, anche gli agenti esterni giocano un ruolo determinante nel danneggiare i capelli. Cloro, inquinamento atmosferico e trattamenti cosmetici aggressivi, o anche l’utilizzo di asciugacapelli ad alta temperatura e piastre, possono alterare la struttura dei fusti, disidratare la fibra capillare e degradare cheratina e melanina. Per questo motivo, la prevenzione cosmetologica riveste un ruolo centrale nella cura quotidiana dei capelli. L’utilizzo di shampoo specifici, l’abbinamento di balsami e maschere riparatrici insieme all’impiego di prodotti anticaduta e rinforzanti, aiutano a preservare l’integrità della cuticola e a proteggere la fibra capillare. «Partiamo da un dato certo: shampoo e prodotti anticaduta cosmetici non fanno ricrescere i capelli né bloccano l’alopecia androgenetica, cioè la calvizie su base genetica, ma possono sicuramente migliorare la salute del cuoio capelluto, rinforzare e ispessire il fusto, e favorire la normale crescita in alcuni casi di caduta, come per esempio l’effluvium stagionale. Un altro dato certo, è che in linea generale funzionano meglio lozioni e sieri leave-on rispetto allo shampoo, che viene risciacquato dopo pochi minuti, e quindi permette una minore penetrazione e assorbimento degli ingredienti attivi» spiega Bussoletti. «All’interno di questo tipo di prodotti possiamo trovare complessi brevettati, ovvero miscele sinergiche a base di estratti vegetali e peptidi che agiscono per riattivare la fase di crescita, anagen, e migliorare l’ancoraggio alla radice, o anche peptidi biomimetici, oli essenziali, e molecole strutturalmente simili al minoxidil, il farmaco topico per eccellenza nel trattamento dell’alopecia, che agiscono per supportare il trofismo cutaneo e capillare o agire contro la fibrosi del follicolo pilifero. Negli shampoo troviamo invece agenti stimolanti come la caffeina, attiva sul microcircolo locale, niacinamide e zinco, attivi sull’iperseborrea che può accompagnare la caduta, pre e postbiotici che mantengono stabile il microbiota cutaneo, adenosina e chinina per un’azione vitalizzante e rinforzante sulla fibra capillare».
Per non peggiorare la fragilità e la caduta dei capelli, poi, è fondamentale ridurre lo stress meccanico e termico durante la spazzolatura e lo styling. In generale, meglio preferire spazzole piatte e squadrate, tipo paddle, con denti flessibili e antistatici per ridurre il crespo e la rottura. È bene anche evitare le spazzole classiche sui capelli umidi, meglio usarne di specifiche dopo aver applicato il balsamo o un trattamento leave-in per ridurre l’attrito.
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ECCO GLI INGREDIENTI CHE DEVONO CONTENERE GLI INTEGRATORI ALIMENTARI PER CAPELLI
La dottoressa Carolina Bussoletti sintetizza quali sono gli ingredienti che devono contenere gli integratori alimentari per capelli:
Amminoacidi solforati, come cisteina e metionina, sono i mattoni fondamentali per produrre la cheratina, sostanza costitutiva della fibra del capello. Alcune formulazioni contengono cheratina già idrolizzata, ma l’evidenza sulla sua biodisponibilità per via orale è ancora limitata
Minerali, come ferro, fondamentale per l’ossigenazione dei tessuti e la proliferazione cellulare, e zinco coinvolto nella sintesi proteica
Vitamine, soprattutto del gruppo B, come biotina e Vitamina B12 per supportare l’attività cellulare del follicolo, e vitamina D, coinvolta nella regolazione del ciclo follicolare e nella modulazione immunitaria locale
Antiossidanti, come vitamina C, vitamina E, selenio e polifenoli come il resveratrolo, e l’estratto di tè verde, vengono spesso inclusi nelle formulazioni complesse per il loro effetto protettivo sul DNA follicolare e sulla microcircolazione del cuoio capelluto
Acidi grassi Omega-3 e 6, migliorano la lucentezza del capello riducendo l’infiammazione del cuoio capelluto

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