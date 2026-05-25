Capelli d'estate

Salvo Filetti, founder e direttore artistico del gruppo Compagnia della Bellezza interpreta la prossima estate come un viaggio nel cuore dell’Italia per celebrare una nuova idea di femminilità rispolverando il meglio degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta e Novanta del secolo scorso.

Tagli e colori scolpiti nell’immaginario comune dal cinema e dalla moda rivivono sotto la lente della contemporaneità che, senza nostalgia, attinge alla storia celebrandola attraverso una nuova e attuale interpretazione. Così Salvo Filetti propone cinque stili e cinque tagli e altrettante lunghezze, ognuno con le proprie nuance, che si adattano a ogni esigenza e preferenza.

Portofino Bob Portofino Bob

1 Portofino Bob

Pulito ma morbido, sofisticato ma naturale, questo è un taglio trasformista e spontaneo. Un bob che evoca l’eleganza anni Sessanta, stile Old Money, dove il colore ne valorizza il movimento con riflessi biondo nocciola e biondo dorato e aprono la scalatura delle punte donando tridimensionalità. Perfetto per visi dalla forma ovale, forme spigolose come il diamante e il triangolo inverso e forme allungate.

Pixie vacanze romane Pixie vacanze romane

2 Pixie vacanze romane

Un corto che illumina il viso e che racconta l’eleganza italiana più libera e iconica. Un pixie morbido e femminile, mai severo, che cambia carattere in pochi gesti se asciugato libero e naturale o con texture lucida e pettinata. Il colore castano ne esalta la femminilità, con sfumature tono su tono, in moka e caffè. Molto adatto a visi dalla forma ovale, forme spigolose come il diamante e il triangolo inverso, ma anche forme allungate.

Taormina curl Taormina curl

3 Taormina curl

Pieno, vibrante e cinematografico: è la celebrazione del riccio italiano. Si veste di volume, movimento e carattere, per dare forma a una bellezza intensa ma misurata, che evoca lo stile e la poesia della Dolce Vita, ma senza un approccio nostalgico. Il colore gioca sulla profondità, non crea contrasti netti e fa emergere la rotondità del castano caldo e lucente toffee chocolate. Anche questo è perfetto per visi dalla forma ovale, forme spigolose come il diamante e il triangolo inverso e anche le forme allungate.

Butterfly Capri Butterfly Capri

4 Butterfly Capri

Un taglio lungo che incarna l’idea di vacanza italiana attraverso una femminilità ariosa, raffinata ma disinvolta. Le lunghezze sono leggere, illuminate da una luce dorata, perfette per essere avvolte in un foulard colorato d’ispirazione anni Settanta. Il colore dona una luce scalata, con riflessi miele e caramello sui contorni, mentre alle radici ci sono note più intense. Perfetto per visi dalla forma ovale regolare, forme allargate come il tondo, lo squadrato e il diamante morbido.

Stromboli long-up Stromboli long-up

5 Stromboli long-up

Un taglio dove le lunghezze che si assestano sulla clavicola, con scalatura dolce sulle punte e maxi ciuffo lungo quanto il volto, disegnano una forma avvolgente, elegante, facile da abitare. Il colore ideale è il biondo cashmere nella variante color sabbia dorata e calda. Consigliato a visi dalla forma ovale regolare, forme allargate come cuore, tondo, squadrato e diamante morbido, ma anche per forme spigolose come il triangolo inverso.

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