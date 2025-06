Capelli: novità e tendenze al femminile

«Oggi la vera tendenza è non seguire le tendenze, ma lasciarsi guidare dal proprio parrucchiere per individuare insieme un look su misura. Ci sono tanti elementi che contribuiscono a capire quale sia il giusto taglio, ma anche il colore migliore per ognuno. Questa è la novità più grande nel panorama dell’haircare. Un tempo, infatti, si guardava alle passerelle, alle star di Hollywood o a quelle nostrane per scegliere e replicare su se stessi una immagine che, però, spesso non risultava donante per la persona che la desiderava. Oggi, ognuno deve essere protagonista del proprio tempo», svela Monica Bossalini.

The preset time

«Anche per questo siamo molto orgogliosi di utilizzare nel nostro salone una nuova colorazione di Davines, il brand con il quale collaboriamo e che stimiamo, che segue perfettamente questo principio di contingenza. Si chiama, The Present Time, proprio perché è contemporaneo nelle formule e nei valori. Si tratta di una colorazione alcalina demi-permanente, senza ammoniaca, concepita con un approccio sostenibile e arricchita con una tecnologia innovativa che si prende cura dei capelli minimizzando l’impatto sull’ambiente», racconta Bossalini. Adatto a ogni tipo di capelli, The Present Time offre straordinari risultati di colore, con extra vivacità, una schiaritura delicata e una copertura discreta, compresa quella del bianco fino al 70% sui capelli naturali. «Il colore evolve, durando fino a ventiquattro lavaggi, che sono tantissimi, sbiadendo in modo fedele alla tonalità. In più, a differenza della maggior parte delle colorazioni, contribuisce a ripristinare, rinforzare e proteggere il capello, come dimostrato dai test effettuati», conferma l’hair stylist. Ripristina i lipidi dei capelli e aumenta la resistenza alla rottura, migliora la pettinabilità e la districabilità, oltre a proteggere il colore dall’esposizione ai raggi UV, fondamentale soprattutto nella stagione estiva. «Nella formula c’è l’olio di cocco e gli Omega 9, acidi grassi essenziali, provenienti da fonti responsabili, che imitano la composizione naturale dei capelli nel loro stato ottimale, per migliorare la struttura capillare e ripristinare i lipidi persi solitamente durante la colorazione. Un colore che fa bene a chi lo indossa, ma sostenibile in tutto e per tutto. Questi ingredienti, infatti, sono ottenuti con processi che rispettano le comunità locali dove vengono prelevati e l’ambiente. E sempre per rispettare il Pianeta, la crema colorante The Present Time è formulata dall’88% al 93% da ingredienti di origine naturale e fino al 99% da ingredienti biodegradabili». Ma gli elementi di sostenibilità non finiscono qui: The Present Time è studiato per facilitare il risciacquo, riducendo il consumo di acqua fino al 40% rispetto alla maggior parte delle tinte alcaline. Tutti i componenti del packaging poi sono interamente riciclabili. «Un’altra caratteristica di questa colorazione è che può essere utilizzata in un’ampia varietà di servizi colore: dai cambiamenti di riflesso sui capelli naturali, alla vivace rinfrescata del colore su lunghezze e punte, così come per attenuare la ricrescita senza che, una volta cresciuti i capelli, si veda il classico rettangolino di capelli bianchi alla base dei capelli. Questo perché l’effetto è sempre molto naturale, sfumato, quasi invisibile. Molto lontano alle tinte del passato che erano piatte. Questa è una colorazione tridimensionale che regala movimento e luce. La tendenza generale, infatti, al di là della personalizzazione del look su ognuno, è creare teste che sembrino naturalmente luminose e che il capello appaia sano, forte e spontaneamente bello».

La colorazione The Present Time. Su ogni confezione ci sono parole motivazionali di saggezza tratte da varie filosofie e credenze del mondo

Tagli e colori più in voga

«Il consiglio è sempre quello di personalizzare il proprio look con l’aiuto del parrucchiere, ma i tagli che sono maggiormente di tendenza in questa stagione sono: lo Shag cut, un taglio scalato e scompigliato che dona volume e movimento, ideale per chi cerca un look dinamico e moderno. Il Contour cut con face framing, dove le lunghezze incorniciano il viso e sono perfette per valorizzare i lineamenti e adattarsi a diverse forme di visi. Ultimo, il Pixie chic, un taglio corto e raffinato, con linee morbide e scalature leggere, adatto a chi desidera un look elegante e facile da gestire. Mentre per quel che riguarda i colori, le nuance più in voga sono certamente il Mocha Mousse, una tonalità calda e sofisticata, tra il marrone e il beige, che dona eleganza e si adatta a diverse carnagioni. Ma anche il Golden Apricot, un mix di pesca, miele e tangerine che crea un effetto luminoso e naturale. Così come lo Smoky Espresso, un marrone scuro con riflessi grigi, per chi preferisce tonalità più fredde e raffinate. Fino al Sunset Coral, un colore audace che richiama i toni caldi di un tramonto, perfetto per chi ama osare», racconta Monica Bossalini.