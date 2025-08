"Ciao bambino", l'opera prima di Pistone conquista il Bobbio Film Festival

Al Bobbio Film Festival è arrivato il regista napoletano Edgardo Pistone con il suo film d’esordio. «Ciao Bambino», interpretato da un gruppo di giovani attori non professionisti ingaggiati attraverso un vero e proprio street casting, racconta la storia di Attilio, un ragazzo di 19 anni che vive in un rione popolare di Napoli e che viene incaricato di proteggere una giovane prostituta dell’Est. Quando suo padre esce dal carcere ed è costretto a ripagare un debito consistente, il ragazzo si trova a scegliere tra l’amore per la ragazza e quello per il padre, mettendo in gioco la propria libertà e la propria vita.

Un vero e proprio film d’autore, girato in un bianco e nero tirato, che affonda le sue radici nell’amore per l’arte e per il cinema: «Il bianco e nero mi ha aiutato a creare una storia fuori dal tempo – ha raccontato Pistone - e a riequilibrare quel naturalismo che a Napoli davanti alla macchina da presa esiste sempre. Anche l’utilizzo di un montaggio spinto, la voce fuori campo, la musica, sono tutti elementi della grammatica del cinema che ho usato per dare un approccio diverso a un film che si colloca in un immaginario saturo. «Ciao bambino» si relaziona con il cinema che mi piace, con quello che mi piacerebbe vedere da spettatore».