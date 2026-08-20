A Bowlcast ospite l'attore Mauro Barbiero

Mercoledì nel segno dello scodellino piacentino per tutta l'estate: continuano le repliche di Bowlcast, il podcast TV di Danilo Di Trani e Marcello Tassi, ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 21 e alle 22. L'ospite della puntata di questa sera è Mauro Barbiero. Attore, performer teatrale, mimo, ballerino, giocoliere, Barbiero è un artista poliedrico, a tutto tondo. Ha calcato il palco del Teatro alla Scala di Milano nello spettacolo “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, nei panni del cuoco.

Negli anni ha girato l'Italia in tournée con numerose compagnie, è stato protagonista di molti spot televisivi e ha lavorato con alcuni dei più grandi maestri del teatro italiano, come Paolo Poli. Non solo artista, Barbiero è anche insegnante di recitazione alla Filodrammatica Piacentina. La puntata è in programma alle 21 sul canale 76 del digitale terrestre, sul sito www.liberta.it , nella sezione Telelibertà, e sull'app di Telelibertà. La stagione completa di Bowlcast è disponibile sul sito www.liberta.it nella sezione "Telelibertà" e nella sezione "Podcast", oltre che sulle maggiori piattaforme audio.