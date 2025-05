Bobby Solo a Ziano: «L'energia mi arriva dai tibetani»

Durante le prove non ne lascia passare una. Il suono di ogni strumento, come quello della voce, dev'essere perfetto. Con pazienza e dedizione regola personalmente il mixer, mentre il resto della band prova in assolo, finché tutto suona come deve suonare al momento del concerto. Al Ginger Dance di Ziano Bobby Solo ha conquistato il pubblico con una scaletta di successi e brani che racchiudono i suoi oltre sessant'anni di carriera.

La grinta dell'Elvis italiano e la voglia di stare sul palco sono le stesse di quando esplose il suo successo nel 1964 con "Una lacrima sul viso" che vendette 1milione e 700mila copie di 45 giri. E intatta è rimasta la passione per il rock'n'roll che in gioventù, ha raccontato, gli fece dire no a »Michelle» dei Beatles, quando l'editore della band gli propose di cantarla. Da poche settimane ha compiuto 80 anni. Altri artisti della sua età, come Elton John, si sono ritirati dalla vita «on the road», smettendo di fare concerti e dedicandosi alla musica in studio.