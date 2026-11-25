In uscita mercoledì 25 novembre per la collana Diversioni di Neo Edizioni, “Come salvare il mondo per sbaglio – L’arte di essere Nicolas Cage” è il nuovo libro di Nicola Manuppelli, specialista di letteratura anglofona ma anche esploratore di vite, che questa volta scrive un libro che sfugge a ogni categoria: una biografia, un saggio personale, un elogio all’errore non come condanna ma come possibilità di reinventarsi sempre e restare vivi.

Perché ha deciso di dedicare un libro a Nicolas Cage?

«Negli anni Novanta, il decennio in cui esplode come attore passando dai film sperimentali al grande pubblico, mentre io crescevo come spettatore, lui cresceva come attore: di film come Cuore selvaggio e Omicidio in diretta ricordo persino il profumo della sala. Anche oggi, in un’epoca di visione frammentata tra home video e streaming, Nicolas Cage è riuscito a rientrare nel mio immaginario sempre in forme diverse: è diventato un meme, ha girato film direttamente per il mercato home video, si è continuamente evoluto proprio mentre anche io evolvevo come spettatore».

Che tipo di attore e che tipo di uomo ha scoperto?

«È una figura che fa nascere miti, leggende, storie e racconti al limite del folklore. Per anni sono andato in giro a lanciare l’idea di questo libro quasi come una boutade, finché un editore non l’ha presa sul serio. A quel punto è iniziata una sorta di battaglia, proprio perché è un essere così sfuggente, ed è difficile capire dove finisse la parte reale e dove iniziasse il racconto popolare. La ricerca è partita proprio da qui: oltre al divertimento, l’obiettivo era quello di cogliere lo spirito del personaggio. Una delle più grandi soddisfazioni della mia vita è stato quando ho scritto “A Roma con Nino Manfredi”, e sua figlia mi ha confidato che lo avrebbe regalato ai nipoti, per far capire loro che persona fosse. Ecco, la mia intenzione non è mai quella di ricostruire la realtà biografica, quanto piuttosto di cogliere la verità profonda del soggetto».

È un libro scomposto, imprevedibile, come ha costruito la struttura?

«La premessa da cui ero partito era che non volevo più scrivere saggi. Si dice spesso che “il romanzo è morto”, ma io pensavo piuttosto che fosse il saggio a essere morto: oggi le informazioni sono già tutte disponibili ovunque, quindi mi chiedevo cosa potessi dire di nuovo. All’inizio era un racconto sulla mia esperienza di spettatore al cinema, ma non mi convinceva. Dalla disperazione, ho iniziato a scrivere a Nicolas Cage, trasformandolo in una sorta di confessore, come Humphrey Bogart per Woody Allen. L’editor aveva già in mano una prima stesura più saggistica, che arrivava già a un terzo del libro quando improvvisamente gli ho detto: “Ho aggiunto una lettera, ricomincio tutto da capo”. Voleva ammazzarmi, ma alla fine si è fidato. È stato proprio questo dialogo a creare un mix che faccio fatica a definire: una vera e propria “forma-Cage».

Parallelamente scorrono tanti episodi della sua vita, qual è il legame?

«Tornando all’idea della confessione, sono convinto che tutto sia collegato: se scrivo su Cage, quel racconto ha inevitabilmente a che fare anche con la mia vita. Non volevo scrivere un memoir troppo esplicito, ma volevo soprattutto che il lettore non sapesse mai distinguere verità e invenzione, proprio come avviene nel suo cinema, giocando sulla linea di separazione tra realtà e finzione. Nel libro ci sono passaggi sentimentali, perché Cage è anche un autore romantico».

Colpisce che un saggista e un traduttore abbia scelto di scrivere su un attore così lontano, uno “sciamano dell’umiliazione”

«Chi fa un mestiere creativo conosce bene questa componente umiliante: anche io a volte mi sento come un personaggio del circo, disposto a tutto pur di strappare l’applauso del pubblico. Questa dimensione in un libro significa essere capaci di prendersi in giro, mettersi a nudo. Per Cage mi sembra quasi una missione sacrificale, qualcosa che avevo già ravvisato nei primi film di Alberto Sordi, che era una sorta di matto davanti alla cinepresa. E per me la pagina bianca è un luna park dove posso fare tutto: anzi, mentre in passato mi capitava che gli editor mi consigliassero di frenare, stavolta Alex Piovan mi ha invece incitato a scatenarmi. E quindi ho inserito le lettere, una spy story, l’amore, perché la carriera di un attore nuota dentro i generi e mi sembrava il modo più naturale per raccontarlo».