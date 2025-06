"Dancer in the dark", prosegue l’omaggio al regista Lars Von Trier

Prosegue al cinema Corso di Piacenza l’omaggio al regista danese Lars Von Trier che grazie a Movies Inspired è tornato in sala con tre titoli fondativi della sua filmografia in edizione restaurata in 4k: dopo “Dogville” è il turno di “Dancer in the Dark” del 2000 musical straziante (o “anti-musical” come lo ha definito il suo autore) interpretato da Björk, Catherine Deneuve e David Morse.

Il film, vincitore della Palma d’oro per il miglior film al 53º Festival di Cannes, è l’ultimo capitolo della cosiddetta “trilogia del cuore d’oro” che comprende “Le onde del destino” del 1996 e “Idioti” del 1998: sono titoli legati da diversi fili conduttori con al centro una protagonista femminile dal destino tragico che le sottopone a innumerevoli prove fino a vederle immolarsi abbracciando il senso profondo del sacrificio. Immigrata negli Stati Uniti dalla Cecoslovacchia, Selma lavora alacremente, senza badare alla stanchezza, per racimolare il denaro sufficiente a far operare agli occhi Gene, il figlio adolescente, affetto dalla sua stessa malattia. Ha una grande passione per la musica, specialmente per tutti i pezzi cantati e ballati dei più famosi musical di Hollywood, e e nei ritagli di tempo partecipa alle prove della locale compagnia teatrale.

La musica e l’amore per Gene sono le uniche cose che riescono a farla arrivare alla fine delle sue faticose giornate. I due abitano in una casa mobile di proprietà di Bill, un poliziotto in bancarotta che abita lì accanto: Selma decide di confidarsi con l’uomo, un errore che trascinerà entrambi in un dramma senza ritorno.

Girato tra camera a mano e sovrabbondanza di attrezzature per le scene musicali, “Dancer in the dark” vive grazie alla presenza e alla musica di Björk, che ha scritto e interpretato la colonna sonora, raccolta poi nell’album “Selmasongs”. Il film sarà proposto questa sera, martedì 10 giugno, nel doppiaggio italiano e domani sera, mercoledì 11, alle ore 21, in versione originale con sottotitoli in italiano.