“Effetto Notte”, il film “Il condominio dei cuori infranti” di Samuel Benchetrit

Prosegue, all’interno di “Scarpette Rosse”, il format di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini, la rassegna “Effetto Notte”, che propone un panorama di titoli di produzione francese. Questa sera alle 21 andrà in onda “Il condominio dei cuori infranti” dello scrittore, regista e sceneggiatore Samuel Benchetrit. Presentato nella sezione Special Screening del Festival di Cannes del 2015, il film è ambientato in una periferia urbana, in un palazzo dove l’ascensore si blocca continuamente e sei personaggi si incontrano in situazioni surreali.