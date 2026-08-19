Gene e Charlie: «Noi a “La Ghiozza” prima del successo»

È facile immaginare Gene Gnocchi protagonista di uno sketch comico televisivo. Oppure il fratello Charlie di nuovo alle prese con un servizio da inviato di “Striscia la notizia” nei panni di Mister Neuro. Ora chiudete un attimo gli occhi: pensereste a Gene e Charlie nei panni di factotum in un ristorante? Di primo acchito forse no. Eppure, la storia della famiglia Ghiozzi (vero cognome dei due famosi fratelli Gnocchi), racconta attraverso immagini e ricette i trascorsi di papà Ercole, mamma Adriana e dei loro sei figli nel mondo della cucina e nel Piacentino, visto che “La Ghiozza”, il ristorante dei Ghiozzi, ha avuto sede per anni a Cortina di Alseno, in località Case Sogli, non distante dalle terme di Bacedasco.

Origini che i due artisti non rinnegano e che, anzi, sono diventate un libro, “La storia dei Gnocchi”, in uscita tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre con la casa Edizioni del Drago di San Giorgio di Fiorenzuola diretta da un altro fratello Ghiozzi, Alberto.