Gianfelice Facchetti a Mr. Bowl: «Sono un po' interista, ma anche un po' granata»

Buongiorno Mr. Bowl, perché ha una trombetta e la sciarpa dell'Inter?

Da sempre sono interista, quando ero piccolo andavo sempre allo stadio in curva Nord. Sono nerazzurro nel DNA. La Beneamata è la mia ossessione.

Molto schierato, ma è lecito. Perché ha anche il cappellino granata del Torino? Come sempre mi sembra un po' confuso...

Confuso sarà lei. Sono a loro modo due squadre pazze, un po' come me. E poi il Torino ha il fascino della storia. Il Grande Torino di Valentino Mazzola. Gli scudetti vinti, la terribile tragedia di Superga. l'Inter, poi, è la squadra romantica del Triplete di Mourinho, di Helenio Herrera, della famiglia Moratti.

Però non può tifare due squadre! Tutta questa manfrina a cosa serve?

Farà lei le manfrine. Volevo solo evidenziare il fil rouge della prossima puntata di Bowlcast. L'ospite sarà Gianfelice Facchetti, attore e regista, soprattutto teatrale, grande interista, figura elegantissima, molto colto, figlio di Giacinto Facchetti, icona, bandiera della storia dell'Inter, dirigente, presidente dei nerazzurri.

E il legame con l'Inter c'è. Ma il Torino cosa c'entra?

È in scena con il suo spettacolo Il Grande Torino. Sono in programma diverse date, ma è consultabile tutto sul web e sui social di Facchetti. E proprio lui evidenzia le similitudini anche fra Torino e Inter.

I due baldi giovani come se la sono cavata?

Hanno esagerato, come sempre. Tassi e Di Trani ormai non si tengono più. Quando ho detto loro che sarebbe venuto ospite Facchetti hanno deciso di indossare le magliette dell'Inter. A me sembrava troppo, ma quei due sono testardi. Vabbè, del resto la fede calcistica non si deve mai nascondere...

Almeno erano preparati?

Si fa per dire, non posso mica fare i miracoli per quei due.

È vero che questa volta hanno portato loro un oggetto per la puntata? Una chicca? Di cosa si tratta?

Sì, è vero, è una chicca che custodiscono gelosamente. Ma non posso mica dirvi tutto.