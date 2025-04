«I miei primi passi verso la danza internazionale partiti dalla scuola Choròs»

Tiziano Botteri, giovane talento piacentino della danza, cresciuto alla scuola Choròs di Marcella Azzali, sta vivendo un’importante fase della sua carriera all’interno della compagnia di Chemnitz, in Germania. Un’esperienza che gli sta permettendo di crescere artisticamente e di consolidare il proprio ruolo nel mondo della danza internazionale. «A Chemnitz, cittadina della Sassonia - commenta il ballerino poco più che ventenne - mi trovo molto bene. Fin dal mio arrivo, la compagnia mi ha accolto con grande calore e la direttrice ha sempre espresso grande apprezzamento per il mio lavoro. Vorrebbe restassi a lungo, significa che sto dando un contributo positivo, il mio impegno viene riconosciuto. Per il resto, ho avuto modo di lavorare anche in Italia, Francia e Svizzera, entrando in contatto con diverse realtà artistiche e teatrali. Ho arricchito la mia formazione presso la scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala sotto la direzione di Federico Olivieri. Ogni Paese ha le sue caratteristiche, ma devo dire che la magia di un teatro italiano è qualcosa di unico. Se mi guardo indietro la scuola Choròs è stata il mio primo passo nella danza, un luogo che porto nel cuore».