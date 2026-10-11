Il piacentino Francesco Agostini, co-sceneggiatore di "Nord sud ovest est"

Francesco Agostini, sceneggiatore piacentino, insieme al regista Sidney Sibilia, ha scritto anche la seconda (e ultima) stagione dedicata alla leggendaria storia degli 883: “Nord Sud Ovest Est”, ora sulle piattaforme Sky e Now. Prodotta da Groenlandia e Sky Studios, segue la prima intitolata “Hanno ucciso l’uomo ragno”, che nel 2024 raggiunse ascolti altissimi. “Avevamo raccontato di due underdog di provincia, in cui tanti potevano ritrovarsi, che fanno un successo inaspettato e travolgente.

n questa seconda stagione, Max Pezzali e Mauro Repetto si ritrovano a fare i conti con la notorietà, i cambiamenti improvvisi. Hanno raggiunto un sogno costruito assieme, ma ora i loro sogni prendono poi strade diverse. E poi si confrontano anche con il peso delle aspettative: ‘Cosa scrivo in questo secondo album? Sarò all’altezza del primo’? Anche noi – prosegue lo sceneggiatore- ci siamo sentiti gli occhi puntati addosso, dopo che la prima stagione ha raggiunto ascolti che nemmeno noi ci aspettavamo. Per la seconda, a cui abbiamo lavorato per tre anni con Sidney e Marco Pettenello, ci si poneva una sfida molto grande a livello di scrittura, perché tutti conoscono come va a finire la storia: cioè che Mauro e Max si lasciano alla fine del 1994. Abbiamo cercato di affrontarla con coraggio e scelte non convenzionali, in cui speriamo il pubblico si ritroverà”.

Agostini, che da 17 anni vive a Roma con la compagna e i loro due figli, è pronto anche per presentare alla Festa del Cinema di Roma, il film “Cambogia” che ha sceneggiato per Valerio Lundini. Lo sceneggiatore piacentino ha inoltre lavorato anche ad una nuova serie, sempre con Sibilia. Ma non spoileriamo: nel galateo degli amanti delle serie tv, è considerato un vero peccato.