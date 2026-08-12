Jessica Armanetti "Misshatred" ospite a Bowlcast

Bowlcast non lascia il suo pubblico neanche sotto l'ombrellone. Durante tutte l'estate, ogni mercoledì alle 21 e domenica alle 21 e alle 22 in onda le repliche del podcast Tv di Danilo Di Trani e Marcello Tassi. Stasera l'ospite dello scodellino piacentino è Jessica Armanetti, in arte Misshatred. Personalità di spicco, Armanetti è famosa come videogiocatrice, content creator, influencer sui social e conduttrice televisiva.

Da sempre appassionata di videogiochi, ha costruito la sua carriera testando e recensendo videogame online e non solo. Grande appassionata degli eventi di cosplay, durante la puntata racconta i suoi viaggi in giro per il mondo per partecipare ai grandi eventi del mondo dei videogiochi. Tutte le puntate di Bowlcast sono disponibili sul sito www.liberta.it nella sezione "Telelibertà" e nella sezione "Podcast", oltre che sulle maggiori piattaforme audio.