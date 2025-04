“Juliet & Romeo”, Castellarquato sul grande schermo negli Usa e in Gran Bretagna

A quarant’anni dall’uscita di “Ladyhawke”, Castellarquato si prepara a tornare sul grande schermo.

Dopo alcuni rinvii, la società di produzione e distribuzione cinematografica statunitense Briarcliff Entertainment ha finalmente rilasciato il primo trailer di “Juliet & Romeo”, il musical diretto da Timothy Scott Bogart che alla fine del 2023 aveva scelto il borgo medievale della Valdarda per girare alcune scene del suo film ispirato alla tragedia shakespeariana. Uscirà nelle sale americane il 9 maggio, e in quelle del Regno Unito l’11 giugno, mentre non è ancora nota la data di uscita nei cinema italiani.

Nel trailer del musical - visibile su Youtube - si riconoscono alcuni scorci di Castellarquato, tra cui la piazza del Municipio e gli interni della collegiata di Santa Maria Assunta.

Il musical vede tra i suoi interpreti un cast d’eccezione, tra cui il celebre Rupert Everett, Rebel Wilson (nota per i film “Pitch Perfect” e “JoJo Rabbit”), Jason Isaacs (della saga di Harry Potter), Rupert Graves (Sherlock / Emma), Dan Fogler (”A Complete Unknown”, la saga di “Animali fantastici e dove trovarli” e “The Walking Dead”) e Derek Jacobi (”Il Gladiatore 2” e “Il discorso del re”).