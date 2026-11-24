L’autunno, per molte compagnie teatrali piacentine, è il periodo in cui solitamente si approcciano i nuovi copioni, ci si ritrova e si programma la nuova stagione. Per la filodrammatica San Bernardino di Bettola, questo autunno è diverso dal solito. Dopo ventidue anni di ininterrotta attività - a trentacinque dal debutto, che fu nel 1991 - la compagnia teatrale ha infatti deciso di fermarsi. Uno stop che non sembra essere definitivo, ma che in questo momento significa non salire sui palchi, non studiare le proprie parti, smettere di far ridere il pubblico come è sempre stato.

Ad annunciarlo è lo stesso autore e regista della compagnia, Massimo Calamari, bettolese doc, con un post su Facebook.