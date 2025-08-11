Le interviste agli artisti dell’estate di Radio Shock

«Hai incontrato molte pecore in Irlanda? Le conosci tutte per nome?». Oppure: «Preferiresti giocare in una squadra di serie A che è ultima in classifica, o in una di serie B che invece è prima?».

Sono solo alcune delle spiazzanti domande che la redazione di RadioShock - il progetto terapeutico, di sensibilizzazione e contrasto allo stigma del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche dell’Ausl di Piacenza - ha potuto fare nelle scorse settimane a Nina Zilli e Francesco Gabbani, ospiti dell’estate culturale piacentina a Palazzo Farnese.

«Interviste surreali e irriverenti che da oggi potrete vedere sul canale Youtube dell’Ausl di Piacenza», spiega lo psicologo Piero Verani.