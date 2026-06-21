Mr. Bowl: "Adesso farò mille cose, come Federico Taddia!"

Buongiorno Mr. Bowl, perché è affannato? Mi sembra di corsa.

Devo scrivere tre rubriche sul giornale, poi proporre cinque idee di nuovi programmi, andare a Milano a un evento, il giorno dopo a Roma per parlare con il Ministero. E fra qualche settimana partirò per un cammino sulla Via degli Dei. Ah, dimenticavo, buongiorno anche a lei!

Respiri... Perché tutta questa foga? Non era uno scodellino da vita lenta nelle valli piacentine in compagnia di qualche amico, un po' di Gutturnio e una fettina di coppa?

Ma quale vita lenta! Io devo sbrigarmi, devo fare mille cose. Non c'è tempo da perdere! Ho conosciuto una persona che mi ha fatto aprire gli occhi.

Eccolo qui, un altro ospite di Bowlcast che le ha cambiato la vita. Chi sarebbe questa volta?

Il mitico Federico Taddia, l'uomo dagli infiniti impegni. Autore televisivo che ha lavorato per Rai, LA7, Mediaset, Sky, conduttore di Radio24 da decenni, ma anche volto televisivo di molti programmi per ragazzi, scrittore prolifico di libri e di rubriche, firma storica di Topolino e de La Stampa, podcaster dagli inizi. Ora conduce "Non mi capisci" su Radio24 insieme a Matteo Bussola, nel mentre scrive per Fiorello, Gianni Morandi, Jovanotti e tanti altri. Un creativo a tutto tondo!

Come lo avete convinto a venire a Bowlcast?

Di Trani lo ha supplicato. Ha lavorato quasi tre anni con lui quando conduceva "I Padrieterni" sempre con Matteo Bussola. Gli astri si sono allineati per trovare un buco nell'agenda di Taddia e così ha potuto raccontare i mille aneddoti sulla sua carriera. Pensi che voleva diventare un giocatore di basket.

Ma Tassi è tornato?

Sì sì, ve lo avevo promesso. Stavolta il baldo giovane si è presentato.

È vero che Taddia era amico di Margherita Hack?

Non solo amico, hanno scritto diversi libri insieme. Hanno prodotto anche un programma televisivo, Big Bang!

Ok ma cosa ha raccontato di lei? E poi ci spieghi la passione di Taddia per i cammini.

E no! Vi racconteremo tutto stasera nella puntata di Bowlcast alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre, o sull'app Telelibertà.

Da domani la puntata sarà disponibile on demand su liberta.it , sezione Telelibertà. Per il podcast puro, potrete ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. Mandate i feedback e candidatevi per le nostre famose incursioni mandando una mail a [email protected] . E se avete voglia di fare una bella camminata con Federico Taddia e tanti ragazzi, leggendo e condividendo la passione per i libri lungo il percorso, mandate una mail a [email protected] e potrete partire il 25 agosto per la Via degli Dei, quattro giorni da Bologna a Firenzuola, in Toscana, per il festival Storie in cammino.

E ricordate che io vi giudico, camminando bucolicamente con un libro in mano e con un occhio all'agenda degli appuntamenti sullo smartphone, ma vi giudico sempre. Ora proverò a convincere Tassi e Di Trani per la Via degli Dei. Magari hanno l'illuminazione, ricevono un miracolo e diventano più o meno normali, sai mai...