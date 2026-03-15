Mr. Bowl: «Nella vita servono risate amare, come con Leonardo Manera»

Mr. Bowl, buongiorno, la vedo sotto tono.

Certo, siamo soli su questo mondo. La vita è difficile, quale scopo abbiamo? Qual è la nostra funzione nell'universo?

Mi sta spaventando, cosa le è successo?

Ci è cascato, ma vedo che ha sorriso. La mia amara ironia è frutto delle lezioni di Leonardo Manera, l'ultimo ospite di Bowlcast. Ci siamo sbellicati dalle risate. Anche troppo, Di Trani e Tassi ridevano in continuazione. Se questa si può chiamare conduzione da parte loro. Devo ammettere, però, che è stato difficile anche per me.

Perché?

Perché Manera ha un'ironia incredibile. La sua battuta è un'opera d'arte. Ti guarda in maniera serissima, ti parla con un tono malinconico, poi dal nulla emerge la battuta, quello che ti fa ridere. Tu non te ne accorgi neanche, il suo umorismo arriva prima al cervello che alle orecchie. Ho fatto fatica anche io a trattenere le risate. E i racconti sulla sua carriera sono esilaranti: le serate nei locali milanesi, le feste per bambini, Zelig, Colorado, il teatro. Adesso è anche in tour con il suo spettacolo «Corto circuito». E poi la radio, ormai sua compagna di vita da molti anni. Ecco, per una volta Di Trani ha fatto qualcosa di buono.

In che senso?

Be' ha avuto la fortuna di lavorare anni fa a Radio24 e uno dei primi programmi che ha seguito è stato «Uno, nessuno cento Milan» di Alessandro Milan e, appunto, Leonardo Manera. Quindi ha stalkerato tutta la sua redazione, Miriam Luchetti, Elisabetta Fusconi, Pietro La Corte, soprattutto il povero Lorenzo Nespoli, per convincere Leonardo Manera a venire ospite nella follia di Bowlcast.

Eccoci qua, la parte in cui non capisco più niente è arrivata. Poco più tardi del solito, ma è arrivata. Si spieghi meglio.

Lei non impara mai. Dovete guardare la puntata, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Nei giorni successivi sarà disponibile on demand su liberta.it , sezione Telelibertà. Per il podcast puro, potrete ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. Mandate i feedback sulla puntata e candidatevi per le nostre famose incursioni mandando una mail a [email protected] . E ricordate che io vi giudico, con ironica amarezza, riflessa dalla mia lucente ceramica, ma vi giudico sempre.