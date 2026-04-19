Mr. Bowl: "Rivoglio il calcio di una volta, facciamo il Terzo Tempo con Calathopoulos"

Buongiorno Mr. Bowl, non mi sembra un abbigliamento consono quello di oggi...

Buongiorno a lei. Come si permette? È la gloriosa maglia della Nazionale Italiana di calcio. Forza Azzurri!

Sa che non ci siamo qualificati ai Mondiali ancora una volta, vero?

Certo, ma bisogna rifondare tutto, partire dalle fondamenta, ricostruire e tifare più che mai.

Sarà... Come mai questa nuova ossessione? Lei ne capisce anche poco di calcio.

È davvero impertinente! Comunque mi hanno stregato le parole di Nicola Calathopoulos, grandissimo conoscitore di calcio, giornalista storico di Sport Mediaset, autore e curatore dei programmi televisivi calcistici più famosi. Grande scrittore, penna invidiabile.

Quindi è la sua nuova moda, abbiamo capito. Tra l'altro Nicola Calathopoulos è editorialista su Libertà. Il suo "Terzo Tempo" ha un grande seguito. Perché lo ha chiamato così?

Dovete chiederlo a lui, oppure dovete guardare la puntata di Bowlcast. Ha spiegato com'è nata questa idea e ha raccontato infiniti aneddoti sulla sua carriera, l'incontro con Maradona, quanto sia cambiato il racconto del calcio negli anni.

Tassi e Di Trani come se la sono cavata?

Mestamente, come sempre, però l'idea di indossare le magliette storiche della Nazionale di calcio mi è piaciuta. Ogni tanto hanno qualche buono spunto.

È vero che c'è un nuovo progetto di Calathopoulos?

Sì, un nuovo libro, dopo i suoi Dannati per sempre e Testimone imperfetta, Edizioni Minerva, e Gioco sporco: i misteri dello sport, Gallucci Editore.

Come si chiama? Di cosa parlerà?

Guardate la punta di Bowlcast, non vi dico altro.

È vero che in questa puntata l'ospite ha portato anche il cugino di Mr. Bowl?