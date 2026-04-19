Mr. Bowl: "Rivoglio il calcio di una volta, facciamo il Terzo Tempo con Calathopoulos"
Ospite della puntata Nicola Calathopoulos, editorialista di Libertà. Appuntamento alle 21 su Telelibertà
Redazione Online
|2 ore fa
Buongiorno Mr. Bowl, non mi sembra un abbigliamento consono quello di oggi...
Buongiorno a lei. Come si permette? È la gloriosa maglia della Nazionale Italiana di calcio. Forza Azzurri!
Sa che non ci siamo qualificati ai Mondiali ancora una volta, vero?
Certo, ma bisogna rifondare tutto, partire dalle fondamenta, ricostruire e tifare più che mai.
Sarà... Come mai questa nuova ossessione? Lei ne capisce anche poco di calcio.
È davvero impertinente! Comunque mi hanno stregato le parole di Nicola Calathopoulos, grandissimo conoscitore di calcio, giornalista storico di Sport Mediaset, autore e curatore dei programmi televisivi calcistici più famosi. Grande scrittore, penna invidiabile.
Quindi è la sua nuova moda, abbiamo capito. Tra l'altro Nicola Calathopoulos è editorialista su Libertà. Il suo "Terzo Tempo" ha un grande seguito. Perché lo ha chiamato così?
Dovete chiederlo a lui, oppure dovete guardare la puntata di Bowlcast. Ha spiegato com'è nata questa idea e ha raccontato infiniti aneddoti sulla sua carriera, l'incontro con Maradona, quanto sia cambiato il racconto del calcio negli anni.
Tassi e Di Trani come se la sono cavata?
Mestamente, come sempre, però l'idea di indossare le magliette storiche della Nazionale di calcio mi è piaciuta. Ogni tanto hanno qualche buono spunto.
È vero che c'è un nuovo progetto di Calathopoulos?
Sì, un nuovo libro, dopo i suoi Dannati per sempre e Testimone imperfetta, Edizioni Minerva, e Gioco sporco: i misteri dello sport, Gallucci Editore.
Come si chiama? Di cosa parlerà?
Guardate la punta di Bowlcast, non vi dico altro.
È vero che in questa puntata l'ospite ha portato anche il cugino di Mr. Bowl?
Sì, ma ora davvero mi taccio. Dovrete guardare la puntata, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Da domani sarà disponibile on demand su liberta.it, sezione Telelibertà. Per il podcast puro, potrete ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. Mandate i feedback e candidatevi per le nostre famose incursioni mandando una mail a [email protected]. E ricordate che io vi giudico, con un tiro a giro a effetto o una bordata di collo pieno, ma vi giudico sempre.