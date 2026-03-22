Mr. Bowl: «Rivoglio MTV e gli anni 2000, che forza Kris!»

Bentrovato, Mr. Bowl. Ha un look diverso. Cos'è questa bandana? Le converse? Lo smalto i il glitter?

«Sono rinato! Evviva gli anni 2000! Mi sento più giovane di 30 anni. È fantastico!»

Un'altra delle sue mode passeggere. Come mai questo revival anni 2000?

«Mode un tubo, io abbraccio tutte le suggestioni interessanti e significative, mi piace essere camaleontico e trasformista».

Ok, quindi chi è ospite a Bowlcast?

«La mitica Kris Reichert! Un'istituzione di quegli anni. Vj di MTV, cantante, conduttrice. Il duo Kris&Kris, insieme a Kris Grove, ha fatto la storia della TV teen di quegli anni. I pomeriggi davanti a MTV, registrare i videoclip delle canzoni sul VHS, il walkman».

Ahi, Mr. Bowl, sta diventando troppo nostalgico. MTV ormai non esiste più.

«È stata un'era per i giovani del 2000. E poi Kris non è mica solo un volto storico di MTV. Cantante, artista a tutto tondo, cittadina del mondo nel vero senso della parola. E i suoi aneddoti sugli incontri di quegli anni con i cantanti più famosi sono troppo divertenti».

Tipo? Ci dica di più.

«E non imparate mai, allora. Vi dico solo che Tassi e Di Trani si sono messi le mani nei capelli quando hanno sentito i racconti di Kris. Sono schiattati di invidia. Ben gli sta! Bisogna capirli, sono anche loro dei teen degli anni 2000.