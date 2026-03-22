Mr. Bowl: «Rivoglio MTV e gli anni 2000, che forza Kris!»
A finire tra le «grinfie» dello scodellino questa volta è stata la Vj di MTV, cantante e produttrice Kris Reichert. Appuntamento alle 21 su Telelibertà
Redazione Online
|1 ora fa
Bentrovato, Mr. Bowl. Ha un look diverso. Cos'è questa bandana? Le converse? Lo smalto i il glitter?
«Sono rinato! Evviva gli anni 2000! Mi sento più giovane di 30 anni. È fantastico!»
Un'altra delle sue mode passeggere. Come mai questo revival anni 2000?
«Mode un tubo, io abbraccio tutte le suggestioni interessanti e significative, mi piace essere camaleontico e trasformista».
Ok, quindi chi è ospite a Bowlcast?
«La mitica Kris Reichert! Un'istituzione di quegli anni. Vj di MTV, cantante, conduttrice. Il duo Kris&Kris, insieme a Kris Grove, ha fatto la storia della TV teen di quegli anni. I pomeriggi davanti a MTV, registrare i videoclip delle canzoni sul VHS, il walkman».
Ahi, Mr. Bowl, sta diventando troppo nostalgico. MTV ormai non esiste più.
«È stata un'era per i giovani del 2000. E poi Kris non è mica solo un volto storico di MTV. Cantante, artista a tutto tondo, cittadina del mondo nel vero senso della parola. E i suoi aneddoti sugli incontri di quegli anni con i cantanti più famosi sono troppo divertenti».
Tipo? Ci dica di più.
«E non imparate mai, allora. Vi dico solo che Tassi e Di Trani si sono messi le mani nei capelli quando hanno sentito i racconti di Kris. Sono schiattati di invidia. Ben gli sta! Bisogna capirli, sono anche loro dei teen degli anni 2000.
Per scoprire tutto su Kris Reichert voi dovrete guardare la puntata, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Da domani sarà disponibile on demand su liberta.it, sezione Telelibertà. Per il podcast puro, potrete ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. Mandate i feedback sulla puntata e candidatevi per le nostre famose incursioni mandando una mail a [email protected]. E ricordate che io vi giudico, con una bandana canadese, una chitarra folk in mano, ma vi giudico sempre».