Mr. Bowl: «Sono già una stella, ma ora voglio la Michelin come Isa Mazzocchi»
Come ogni domenica, stasera alle 21 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Da domani on demand su liberta.it
Redazione Online
|2 ore fa
Mr. Bowl, buongiorno, la trovo bene. Anche più rotondo.
Buongiorno a lei, ma come si permette? Ho solo mangiato tanto bene, divinamente oserei dire. Adesso ho un'amica stellata, una grande chef, ho smesso di mangiare i tramezzini di Tassi fatti con sardine in scatola e cetriolini sott'aceto oppure la pasta con pangrattato, olive e acredine di Di Trani.
E comunque la mia sinuosa forma ceramica da borghese scudlein è sempre invidiabile.
Ok, cercherò di soprassedere sulle doti culinarie dei due conduttori. La sua nuova amica chef chi sarebbe? Non avrà a che fare con Bowlcast?
Certo che sì! È la mitica chef Isa Mazzocchi, un'istituzione per noi piacentini e per tutta l'Italia. Stella Michelin da anni il suo La Palta, a Bilegno, gestito con sua sorella e la sua famiglia. Mi ha stregato, quasi quasi mi unisco a lei, faccio un po' di formazione, così un giorno potrò avere anche io la mia stella Michelin.
Come al solito deve esagerare. Ha preparato qualcosa di buono per voi?
Per me sì, per quei due screanzati dei conduttori no. E ha fatto bene. Ha portato una bella padella, io l'avrei data in testa a quei due, ma lei no, è sempre così elegante, anche se è spassosa, simpaticissima. Vi dirò di più, ha fatto un grande regalo al programma.
Di cosa si tratta?
E allora non avete imparato ancora nulla? Posso solo dirvi che riguarda me medesimo e la mia lucente ceramica. Per il resto dovrete guardare la puntata per gustare i suoi racconti su Georges Cogny, su Gualtiero Marchesi, la sua grande passione per la cucina. Come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Da domani sarà disponibile on demand su liberta.it, sezione Telelibertà. Per il podcast puro, potrete ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. Mandate i feedback e candidatevi per le nostre famose incursioni mandando una mail a [email protected]. E ricordate che io vi giudico, con una toque blance in testa e una cucchiaia in mano, ma vi giudico sempre.