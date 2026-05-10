Mr. Bowl: «Sono già una stella, ma ora voglio la Michelin come Isa Mazzocchi»

Mr. Bowl, buongiorno, la trovo bene. Anche più rotondo.

Buongiorno a lei, ma come si permette? Ho solo mangiato tanto bene, divinamente oserei dire. Adesso ho un'amica stellata, una grande chef, ho smesso di mangiare i tramezzini di Tassi fatti con sardine in scatola e cetriolini sott'aceto oppure la pasta con pangrattato, olive e acredine di Di Trani.

E comunque la mia sinuosa forma ceramica da borghese scudlein è sempre invidiabile.

Ok, cercherò di soprassedere sulle doti culinarie dei due conduttori. La sua nuova amica chef chi sarebbe? Non avrà a che fare con Bowlcast?

Certo che sì! È la mitica chef Isa Mazzocchi, un'istituzione per noi piacentini e per tutta l'Italia. Stella Michelin da anni il suo La Palta, a Bilegno, gestito con sua sorella e la sua famiglia. Mi ha stregato, quasi quasi mi unisco a lei, faccio un po' di formazione, così un giorno potrò avere anche io la mia stella Michelin.

Come al solito deve esagerare. Ha preparato qualcosa di buono per voi?

Per me sì, per quei due screanzati dei conduttori no. E ha fatto bene. Ha portato una bella padella, io l'avrei data in testa a quei due, ma lei no, è sempre così elegante, anche se è spassosa, simpaticissima. Vi dirò di più, ha fatto un grande regalo al programma.

Di cosa si tratta?