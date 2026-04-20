Musica e immagini in dialogo: al Conservatorio due eventi tra libri e cinema muto

Un pomeriggio che intreccia parole, immagini e suoni, mettendo al centro il dialogo tra musica e cinema: è questo lo spirito dell’appuntamento in programma giovedì 23 aprile al Conservatorio Nicolini. Alle ore 16.30, nella biblioteca del Conservatorio, Caterina Calderoni presenterà il volume “Screen Music – La musica applicata alle immagini”, pubblicato da Ricordi all’interno della rassegna “Incontri in Biblioteca – Novità editoriali e discografiche e musiche dell’era digitale”, curata da Patrizia Florio. In dialogo con l’autrice interverranno la stessa Florio e Barbara Rettagliati, dando vita a un confronto che promette di approfondire uno dei linguaggi più affascinanti e trasversali della contemporaneità.

Il libro di Calderoni esplora infatti il ruolo fondamentale della musica nel linguaggio audiovisivo. Più che un genere, la “screen music” si configura come una pratica capace di accompagnare e trasformare le immagini, conferendo loro ritmo, emozione e significato. Dal cinema ai documentari, dalla pubblicità ai videogiochi, il volume analizza le molteplici funzioni del suono, offrendo al lettore strumenti critici per comprendere come la musica diventi parte integrante della narrazione visiva e contribuisca a creare esperienze memorabili.

A seguire, alle ore 18.30, il pomeriggio proseguirà nel Salone dei Concerti con “Donne e opera agli albori del cinema”, evento inserito nella rassegna Casta Diva. Protagonista sarà la pianista e compositrice Rossella Spinosa, che accompagnerà dal vivo una selezione di film muti, restituendo al pubblico il fascino originario del cinema delle origini.

In programma, quattro titoli che mettono al centro figure femminili iconiche: La Tosca (1908), diretto da André Calmettes e Victorien Sardou, con Sarah Bernhardt; Tosca (1918) di Alfredo De Antoni, interpretato da Francesca Bertini; Madama Butterfly (1915) di Sidney Olcott; e La signora delle camelie (1921) di Ray C. Smallwood.

Un doppio appuntamento pensato per appassionati, studenti e curiosi, che invita a riscoprire il cinema attraverso l’ascolto e la visione condivisa.