“Profondo rosso” al cinema in versione restaurata, la paura festeggia 50 anni

Grazie a Cat People, in collaborazione con Mediaset Infinity e Cine34, con il supporto di Nocturno, torna nelle sale restaurato 4K, in occasione del cinquantesimo anniversario dall’uscita, il film più famoso (in Italia) del maestro del brivido Dario Argento: “Profondo Rosso” esce nel 1975, dopo la celeberrima “trilogia degli animali”, tre film che in soli due anni fecero di Argento uno dei registi più importanti del thriller a tinte fosche in Italia.

In questo film, il regista romano scatena a briglia sciolta tutto il suo lato artistico, in un cocktail di influenze che spaziano da Hitchcock a Fritz Lang, tornano da noi con Mario Bava e arrivano fino alla pittura di Edward Hopper: con stile, manierismo, e seduzione Argento ci trascina dentro alla sua visione, quella della materialità del cinema, dei tagli, dei trucchi, della macchina da presa visibile, dell’ipnotica colonna firmata da Giorgio Gaslini e dai Goblin di Claudio Simonetti, che spaziando tra jazz e prog, avvolge il tutto con un manto di terrore ed estasi.

Ambientato a Roma ma girato prevalentemente a Torino, “la città del diavolo”, “Profondo Rosso” segue il pianista jazz Marcus Daly (David Hemmings) che assiste casualmente all’omicidio della sua vicina di casa, la medium Helga Ullman (Macha Méril), ma senza riuscire a riconoscere l’assassino. Incalzato dalla giornalista Gianna Brezzi (Daria Nicolodi), l’uomo decide di indagare sul delitto e viene trascinato in una spirale di omicidi e rivelazioni sconvolgenti.

“Profondo Rosso” sarà proiettato a Piacenza dal cinema Corso mercoledì 16 aprile, alle ore 21: poster 50x70 in palio con la visione del film, per informazioni contattare il cinema.