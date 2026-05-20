“Scarpette Rosse”, il film “A proposito di Rose” con Jesse Buckley all’inizio della sua carriera
All’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher” che omaggia il cinema britannico
Barbara Belzini
|2 ore fa
Nuovo appuntamento per “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: questa sera, all’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher” che omaggia il cinema britannico, alle 21 andrà in onda “A proposito di Rose”, un film del 2018 diretto da Tom Harper e interpretato dalla recente vincitrice dell’Oscar Jesse Buckley all’inizio della sua carriera.