“Scarpette Rosse”, il film “Io, Daniel Blake” di Ken Loach
Per la rassegna “Grazie, Signora Thatcher” che omaggia il cinema britannico
Barbara Belzini
|2 ore fa
Nuovo appuntamento per “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: questa sera, all’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico, alle 21 andrà in onda “Io, Daniel Blake” di Ken Loach. Non sono molti i registi che fanno film a tema sociale in questi anni e Loach ha fatto dello sguardo verso gli umili e diseredati dalla società l’obiettivo di tutta la sua lunga carriera di cineasta. In “Io, Daniel Blake”, uscito nel 2016 e vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes, mette al centro del racconto un sessantenne dal cuore malandato.
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