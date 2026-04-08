“Scarpette Rosse”, il film “Liam” di Stephen Frears

Nuovo appuntamento per “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: questa sera, all’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico, alle 21 è in programma un film di Stephen Frears del 2000: “Liam” è un bambino di sette anni che cresce a Liverpool, in Inghilterra, durante la Grande Depressione degli anni '30.