“Scarpette Rosse”: il film “Tamara Drewe”, commedia di Stephen Frears
All’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico
Barbara Belzini
|1 ora fa
Nuovo appuntamento per “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: questa sera, all’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico, alle 21 andrà in onda “Tamara Drewe”, una commedia del 2010 firmata da Stephen Frears. Il film è basato sull'omonima striscia a fumetti di Posy Simmonds, pubblicata tra il 2005 e il 20026 sul quotidiano britannico “The Guardian”, ispirata a sua volta al romanzo “Via dalla pazza folla” di Thomas Hardy.
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